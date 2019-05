Las noticias de Canarias, 17:02 (07/05/2019)

Voz 2

00:06

el Gobierno de Canarias ultima el borrador que actualiza la ley de dos mil catorce de no discriminación por motivo de igualdad de género un proyecto que ha contado con la participación activa de catorce colectivos y con el que se les da por primera vez voz a las personas no binaria es que en la antigua norma no estaban escuchamos a Charlie Marrero portavoz del colectivo algarabía ya Cristina Valido consejera de Política Social