Las noticias de Galicia, 08:19 (07/05/2019)

qué tal muy buenos días no tanto por el tiempo pero sí por el comportamiento del paro durante el mes de abril que bajó en torno al cuatro por ciento en toda la comarca doscientas sesenta y cinco personas encontraron trabajo concretamente en Santiago aunque también aquí con incrementos del empleo precario is sobre todo en el sector servicios los sindicatos echan de menos una apuesta por el empleo industrial todo un toque de atención a los partidos políticos que siguen presentando sus propuestas ante el arranque de la campaña de las municipales y sin aclarar su política de pactos Agustín Hernández por ejemplo no dice no sin ir tras la fiesta de la democracia las fiestas de la Ascensión con el concierto de los cuarenta con Ray Méndez y amigos conducido por Tony Aguilar Susana se Iván en novedades Carmina ya saben un poco de todo para todos los gustos es martes siete de mayo lo decíamos al principio el tiempo los buenos Ricardo Rodríguez buenos días

buenos días un martes gris aquí en Compostela en el que será necesario el paraguas lluvias débiles esta mañana precipitaciones que irán ganando en intensidad a medida que avance la jornada serán localmente fuertes ya por la noche trece grados marque a esta hora el termómetro la máxima no será mucho mayor en esta jornada no se van a superar

sí puede ser honrados las formas creo desde hacía unos da absolutamente igual tal se Afar molaba utilizar de forma efectiva no se son una propaganda algo se crea paro en periodo concreto poder venderlos simplemente como algo que para ver recabar votos en unas elecciones sino que tenía continuidad de que realmente realice esa labor de coordinación das posibles salidas la inversión y creación de entregó una todo creo que hay una clara una total pues no nos vamos a meter

defender diversificar los sectores creación está muy de moda Dunga stick que sean dinámicas es decir sector de estar apps de cuatro todas estas que no influyen a unos expande tanto a nivel nacional como internacional pero tamén también muy importante que no se debe nunca de diseñar no te he ido a formación dos tráilers que están en situación de desapego de traballo por qué no esté monótonos no son unos ocupar preocuparnos que están cómodos que pueden dos que se pueden ir de muchas veces sí