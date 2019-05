Voz 0313 00:00 hasta luego lo tengo esta tarde aquí en La Ventana Un profesora un catedrático que ha venido a para hablar de otra cosa pero no me resisto a preguntarle Pablo Valdivia buenas tardes porque te veía con el fin siguiendo con mucho interés todo lo que estábamos contando te iba haciendo gestos con la cabeza claro al final siempre cuando hablamos de estos asuntos decimos educación educación educación sí sin duda es la la la la solución a largo plazo pero en el día a día hay por tu experiencia de todo esto que has escuchado que que refrescante vendría a la cabeza bueno

Voz 0355 00:26 pues para empezar que el la vía legal y la vía punitiva no es la única forma de terminar con esta lacra y que creo que aunque se han estado haciendo esfuerzos bastante intenso a la hora de concienciar ir despertar y y bueno pues la eh es una forma el interés por este problema creo que en educación se puede hacer todavía mucho más y sobre todo con el tema de las redes sociales internet etcétera porque tenemos esta falsa percepción de que o las redes son extremadamente positiva o extremadamente negativa pero era realmente ni son ni positiva ni negativa ni tampoco son neutra entonces y hay una construcción que se hace de la mujer basada en un conjunto de estereotipos culturales que todavía prevalece el lo lo en los medios sociales sobre todo en los medios y entre los jóvenes entre los jóvenes y ahí donde tendríamos que estar actuando y creo que al menos no se está actuando de la manera suficientemente intensa en tu entorno

Voz 0313 01:22 experiencia en tu día a día al con comentaremos que tú trabajas estás en Holanda pero que que notas que percibes que detectas pues

Voz 0355 01:30 noto un machismo muy fuertes no también que en la construcción que se hace de la mujer es siempre entonó un conjunto de digamos coordenadas que que la encorsetada ser ama de de la de de casa o un ángel del hogar o básicamente alguien que de alguna forma tienen que cuidar de de la ambiente familiar incluso alguien como peligroso y nos apoya sus lo suficientemente el desarrollo

Voz 0313 02:00 presiona

Voz 0355 02:01 impersonal de de sobre todo en la gente joven hay una desigualdad muy fuerte también Holanda

Voz 0313 02:06 el otro día con esto de los estereotipos Luz Sánchez Mellado que entre en su Twitter colgaba un anuncio de de unos grandes almacenes en la fotografía de una mujer por del día de la madre decían noventa y tres por ciento abnegada siete porción de no sé qué cero por ciento quejas que joyas decía John Hall revés no tengo regalos yo yo soy al revés en los porcentajes

Voz 1362 02:24 claro porque bueno es es el como sólo de madres que han evolucionado tampoco os acordáis de la medalla de la madre que era dar mucho pocos dar mucho pedir poco pues el Corte Inglés al día de hoy no solamente no ha evolucionado gran cosa sino que que no es quede mucho ni pidan poco es que no piden nada Irán todo entonces bueno pues sorprende que a día de hoy todavía circulen esos estereotipos de la madre pero yo es que estoy viendo aquí en la pecera a diez

Voz 1 02:51 América Un grupo de estudiantes que son justo

Voz 1362 02:55 hemos hablando a mí me encantaría oírles pero sí es verdad yo lo tengo en casa tengo tengo dos chavalas en en formación una excelente y otra

Voz 0313 03:03 que pasen y otra así es que las estimaciones

Voz 1362 03:06 están dando unas ganas locas de que Aguirre es

Voz 0313 03:09 en que que pasen y mientras pasan y se acomodan yo quiero contar a los oyentes de La Ventana que Pablo Valdivia es catedrático y director del departamento de Cultura y literatura europea en la Universidad de Groningen y ex director del Instituto de Estudios literarios en Holanda y está estos días en Madrid porque la Universidad Autónoma está desarrollando un proyecto de investigación que lo peor USAL de la Universidad de Harvard esto es una plataforma digital en la que los alumnos trabajan de manera colaborativa que dices bueno está muy bien pero los resultados los resultados demuestran que los estudiantes que no utilizan tardan apenas siete semanas en adquirir competencias y habilidades que normalmente con el sistema digamos ortodoxo o tradicional requieren por lo menos un año esos son milagro o de qué estamos hablando

Voz 0355 03:53 bueno estamos hablando de realmente entender cuáles son los intereses de los estudiantes que es lo que realmente le hace falta valorar de forma personalizada cuáles son la habilidad y la capacidad de es que ellos tienen que desarrollar entonces lo que hicimos en en mi programa y un programa completamente nuevo que se creó hace dos años y medio y decidimos pues exaltar Nos todas las reglas por supuesto con el permiso de la autoridad de académica allí en en Holanda en Groningen lo que hicimos fue poner en el centro de nuestra atención al Estudiantes no al profesor y a la autoridad del profesor entendiendo que el Estudiantes como una especie de vaso vacío y el profesor en una jarra llena de agua que tiene que verter ese conocimiento en ese ese mes estudiante quiero ver ejemplos prácticos asignaturas por ejemplo en las que

Voz 0313 04:39 ya es aplicado este este modelo un ejemplo

Voz 0355 04:41 muy practico hay una asignatura que imparto yo que se llama imaginando el futuro de Europa es una asignatura es una asignatura en otras palabras sería algo así como como cambiamos entre todo el mundo y en esa asignatura lo que el objetivo final es que los estudiantes de manera colaborativa tienen que hacer un proyecto en el que tienen que explicar cuál es la Europa en la que ellos quieren vivir en dos mil veinticinco el los mejores proyectos envían a la Comisión Europea para que tengan un reto alimentación de de la gente realmente que que va a ser el futuro de Europa no logren los políticos que ahora están detectando un cargo no y ahí lo que hacemos es que el el la formación Illa el aprendizaje personalizado tenemos un conjunto de herramientas tecnológicas que nos permiten precisamente poder centrarnos en que lo estudiante adquieran las competencias habilidades que ello necesitan en vez de un temario prefijado en el que nosotros le decimos esto es lo que tenéis que estudiar en doce por ejemplo estudiamos el cuento de la criada ya que estábamos hablando de su lema hablamos por ejemplo de Un mundo feliz estudiamos Hosley estudiamos en mil novecientos ochenta y cuatro además estudiamos algunos documentos creados por la propia Comisión Europea para explicarle a los ciudadanos cuál es la Europa que desde arriba la Comisión B para los ciudadanos ver dónde están las expectativa donde se encuentra la Europa que nuestros estudiantes quieren chicos de la edad de los que están aquí acompañándonos y diga como esas políticas que se que se concibe más desde una dimensión más de las

Voz 0313 06:08 eran político oye de asignaturas digamos más y más tradicionales entre comillas yo qué sé las matemáticas y la física habéis aplicado también este modelo es una buena

Voz 0355 06:18 esta porque de hecho el encargado ahora de los dicho hasta ahora yo sólo la aplicado a a cultura y literatura ha venido muy bien sobre todo para que Alba estudiante aprecien la literatura para que lean es muy curioso porque ha no ha llevado a que los estudiantes sepan leer y navegar entre el Adif dentro de interpretaciones sobre todo en esta época de de la ZEC News y todo esto ahora me han encargado que durante el año que viene bueno pues trabaje para ver si se puede aplicar a otra disciplina que que yo creo que sí ha funcionado en Harvard en la en el en la facultad de Física y que lo utilizan mi colega Eric Masud con él que con el que yo trabajo y ahora lo que sí me ha pedido es que explore la posibilidad de que este nuevo sistema la tecnología que pone el foco en el estudiante en su aprendizaje la habilidad es crítica y analítica en vez de conseguir una nota como como objetivo final se puede aplicar

Voz 0313 07:16 era otra disciplina muy bonito el ejemplo de Frankestein que tú que tú te lo sabes le dice no no no tanto que se lean y que sepan creen amarilla le sino a la diferencia entre una conciencia artificial o no que pueda existir no cesa un ejemplo muy bueno

Voz 0355 07:28 sí yo siempre lo uso porque realmente lo que estamos haciendo yo entiendo que es bastante nuevo mi departamento y que puede chocar mucho al principio entonces bueno en un ejemplo que uso mucho explicar como a nosotros los textos literario siempre no interesan como una ventana al mundo ornamental un problema o una ventana a pensar algo de una manera distinta entonces en el caso de Frankestein por supuesto no interesa Marie Shelley quién fue etcétera pero más que centran una cuestión folclórica o de entretenimiento no nos centramos en la pregunta principal que plantea esa esa novela que es qué pasa si una conciencia al perdón una inteligencia artificial se puede convertir en una conciencia artificial

Voz 0313 08:04 no puede ser más actual el tema sanos no puede ser más a contar