Las noticias de Galicia, 07:50 (07/05/2019)

cada cosa tiene su momento no vas a celebrar los Reyes Magos en noviembre al igual que no esquíes en agosto justo en el momento de disfrutar del sol del terracita de las horas de luz nada Renault este mes y aprovecha los buenos datos de Renault con hasta siete mil euros de descuento en la gama

y evitar que Popular utilice asuman mayoría no servicio de una estrategia electoral para aprobar justo antes de las elecciones municipales pues obras que intervenían en cincuenta o sesenta concellos Galicia no no queremos colaborar esto y creemos que Parlamento no debería prestarse a excesivo el Partido Popular está en pánico ante las próximas elecciones está dispuesto a todo

lo que es aprueba hoy es un atajo legal lo que hace la Xunta es reprogramar los cuarenta y ocho millones de euros que había reservado este año para amortizar deuda pública esa amortización se hará posteriormente al cargo del superávit que de momento no se puede destinar a contratación de personal de ese dinero dieciséis millones se destinarán a Atención Primaria Jesús Vázquez Almunia ex conselleiro de Sanidad

Voz 4

05:45

experiencia de gestión un perfil en el que entran muchos de ellos algunos de su propio partido Núñez Feijóo yo creo mucho en la formación creo en la experiencia no creo en la improvisación ni creo en llegar a un sitio aprender no hay ningún un cirujano esa meta en un quirófano con un paciente aprender o al menos siempre intentamos que no nos toque ese cirujano pues no hay políticos en España en este momento en la mayoría de ellos que quieren ser los primeros espadas y que no ha gestionado nunca y eso es muy peligroso