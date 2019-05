Voz 1 00:00 viendo la historia de la humanidad esto no ha ocurrido nunca tiempo derrotas

Voz 1704 00:44 Mariola Cubells buenas tardes en La Ventana cómo estás muy bien y tú has visto el vaso de estar bache Juego de Tronos sonó este bien el último capítulo ayer pero sinceramente no estaba pensando en ese momento lo que pasa no estarlo de haberlo haylo poco es decir lo he visto yo lo revisable pero espero se ve severo pero yo no me di cuenta me vi yo soy es casual seguros casual sí porque mucho para que aparezca la marca así como lo de la muy no no pero después se ha hablado mucho pude ocurre pienso yo es súper producción me he preguntado muchos hay realmente es una metedura de pata o no todo el mundo dice que es una metedura de pata está hecho a propósito

Voz 5 01:24 es verdad que estar Baksi nunca había sido tan firmes

Voz 1704 01:28 la otra Cayetana Guillén y recuerda saludando y sodio parecido es burdo esto eh tú crees que a mi me parece que es una marca tan gorda parece raro Horna que sea casual

Voz 5 01:42 verdad que esas meteduras de pata al menos a nivel nacional nos pasa mucho mucho y constantemente sin evitar

Voz 1704 01:47 le hay libros relojes de rumanos en películas de romanos hay muchas cosas pero bueno no pasa nada pero vamos es una es una buena demanda publicitaria en el penúltimo capítulo eso ya se lo pueden permitir mucho

Voz 0313 02:04 la persona que se ha dado cuenta porque oscura que es la serie en fin no sé de eso sí es verdad cuando obligatorio el Victor que fotografió no defiende mucho que la batalla contra los caminantes blancos todo tenía que ser así pero vamos que que que que aprecie que se pesa cosita que dos días

Voz 6 02:21 ante la poca poca cosa que a mí sí me pero por los tampoco necesita eso no sea bueno no sé

Voz 1704 02:28 sí la verdad es que no lo hubiera necesito la segunda temporada pero ahora se lo pueden permitir no pero sí que a lo mejor se lo dejaron allí

Voz 0313 02:37 ya que a ti qué te pasa con la tele esa es la pregunta de hoy que esas mi pregunta que te ha pasado tiene en tu vida con la tele que sentido en ese sentido casi no dices que no a nada que no es un montón de años que has hecho un montón de cosas quieres comprobarlo

Voz 1704 02:53 señor mío asegura adiós

Voz 0313 02:56 entre lo que más gente conozca de Cayetana es versiones

Voz 1704 02:58 añora que lleva veinte temporadas en antena que es una barbaridad en dos dos programa cultural de referencia tres detectives averiguan paradójicamente la parte oscura de sus propias vidas al programa de televisión que ha recibido la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes es cierto el único programa de televisión pero antes eso hace más de treinta años si Segunda enseñanza

Voz 7 03:39 Opel de Brigitte y a partir de ese momento lo que decía pues alguna cosa más ha dicho que no pero hacerle ascos a casi nada si hay que cantar se canta

Voz 8 03:51 a mí

Voz 9 03:56 que estéis tú

Voz 8 04:01 cada día que no diga

Voz 10 04:13 ah no

Voz 8 04:19 esto sólo lo serio del año dos mil el vamos pudriendo para acabar Raquel busca su sitio se que cantar se canta Leonor Watling eh exacto que bonitas a esa serie que que los esto que no durara porque creo que dos temporadas duro y ir viento no da suficiente pero era

Voz 6 04:35 estupenda de contenidos

Voz 1704 04:37 me lo buenas que Televisión Española apuesta por cosas que ahora desean serlo

Voz 0313 04:41 me público bueno y el reparto de segunda enseñanza Nos queda más lejos

Voz 8 04:44 pero el reparto cómo era que o Carlas cómo era aquello

Voz 1704 04:48 lo pasó por ahí es que es que es más es que Pedro Masó que era el productor y la gana dos dado nos nos nos descubrió a todos allí porque allí estaba Aitana Sánchez Gijón empezando Maribel Verdú

Voz 11 04:58 estaba Javi Hervás de está

Voz 6 05:01 vamos todos allí es que

Voz 1704 05:03 vamos al recorrido si hay que cantar se canta si hay que cocinar Se cocida e incluso se llega a la final de Master Chef

Voz 8 05:12 voy a empezar a acortar ahí le hubiera como Gala Vargas estos meses para ello

Voz 12 05:29 mi madre Cacho reforzamos la presenció poco responsable no una locura la verdad es que arrastra a mucha gente

Voz 8 05:39 la boca

Voz 1704 05:43 le habrá gustado a Cayetano de los fogones porque ahora junto a madres e hijos sincera con mamá

Voz 13 05:51 vamos a empezar por la pasta fresca trescientos gramos de harina tres huevos revueltos aquí vamos ahí nos vamos a echar enteros esto que aun viene haciendo común estilo volcán puede Quito

Voz 1704 06:03 donde donde de Carlos e Iker a decía del Ministerio del tiempo vamos a tener que empezar a preocuparnos por nuestro futuro

Voz 8 06:31 sentir lo haremos otra

Voz 1 06:42 qué haces aquí

Voz 1704 06:49 lo día verte Irán es que me conoce que iba montando a caballo que montaba

Voz 6 06:59 bueno mi madre tuvo la intuición de que lo iba a necesitar y me llevó a un picadero que se llamaba El Trébol todos los sábados durante mucho tiempo pero hacía mucho que no montaba y tuve que ir

Voz 0313 07:09 han esta secuencia un sitio de donde

Voz 6 07:12 prepara especialistas

Voz 1704 07:14 por cierto que está confirmada cuarta temporada el Ministerio no

Voz 6 07:17 sí cuanto empezáis a rodar pues en octubre en octubre empezamos a grabar sí sí sí sí está confirmada está confirmada por Televisión Española por las diferentes productoras por Javier Olivares que es el genio y creador de todo esto todavía no tenemos guiones en la mano pero yo creo que va a ser la temporada estoy temporada

Voz 0313 07:35 es un fenómeno pero un fenómeno a ser un fenómeno porque después de tanto tiempo una serie con tal cantidad contar legión de seguidores con con esa química jode tan particular que que estableció con la gente esperar va a ser curioso veré yo ya la respuesta también

Voz 6 07:50 yo creo que va a funcionar porque fíjate con Netflix veces internacional ha lanzado a toda Latinoamérica ya es un fenómeno la gente está esperando con muchas ganas gracias al fenómeno de las redes sociales el Ministerio del Tiempo ha tenido como sabida porque ha sido un reclamo en Televisión Española sabio escuchar como otro tipo de audiencia más interesante que la de los audímetros que yo creo que es que está muy antiguo y ahora ya hay que escuchar a la gente y la gente se manifiesta a través de las redes sociales y eso en el Ministerio del Tiempo así un fenómeno perdóname estudiando las para todo el rato

Voz 1704 08:21 quién muy pero es que estoy mirando te tengo ahí me da me sale mal

Voz 6 08:26 pero entonces eso ha estado muy bien escucharlo porque los audímetros es que él ya

Voz 0313 08:32 bueno pero la pregunta es qué te ha pasado con la que

Voz 6 08:35 le saque

Voz 0313 08:38 no se puede enamorar un poquito o bastante o mucho

Voz 6 08:40 yo yo lo tuve ha sido progresivo quiera pues mira yo soy una persona profundamente inquieta me parece que la vida me ofrece cosas maravillosas interesantes cada vez que me ofrecen un trabajo me siento y y muy agradecida lo primero siento que es un milagro pertenezco con la familia de actores que ha vivido la inestabilidad en su vida constantemente para mí cada vez que suena el teléfono me ofrecen un trabajo me parece una maravilla Icon que ese trabajo me parezca una cosa que me va a aportar y que voy a aprender pues por qué no hacerlo siempre me tomo todo muy en serio soy muy responsable ya ido y lo mejor de mí como si fuera el trabajo de mi vida ahí yo creo que eso

Voz 5 09:23 es una cosa que decía Carles que no que no decías que no es verdad que abre has dicho que no hay cosas que uno tiene la sensación de que tu carrera ha sido muy lineal sin veleidades cosas absurdas que son muy difíciles gracias

Voz 6 09:36 por esa pero sí sorprendentes

Voz 5 09:38 sorprendente yo cuando oigo absurdas habló no es el término peyorativo eh

Voz 6 09:42 haberme equivocado de mierda ver pero es cierto que

Voz 1704 09:44 pasado muchas cosas por delante a la que he dicho que no ven ahí vais ha pasado Carlas ha pasado muchas cosas por delante mi carrera carreras muy variada pero muchas marciana son alguna de las que después bueno pues cosas más más que bueno pues cosas de las

Voz 6 09:57 quizá me podía arrepentir que quizá era mucho más dinero

Voz 1704 10:00 tengo tengo la sensación un ejemplo

Voz 0313 10:04 a esta sensación algo más que la sensación de que por ejemplo el el decidir participar en Masterchef Celebrity este marcó un antes y un después me imagino que como tanta gente tenía una cierta prevención por estos formatos es decir buf cuidado a ver si yo estoy ahí a ver si me veo bien Si estoy a gusto Si me ven bien los demás si te emocional

Voz 6 10:25 ha sido un antes un despiste una parte de sí sí sí ha sido estoy agradecida a a quién se le ocurrió que participara en eso por un lado Shine Iberia Macarena Rey a la cabeza que me parece una mujer fantástica realmente para tener en cuenta en todos los sentidos porque todo lo que hace Shine Iberia funciona porque lo hace desde un lugar Blanco correcto

Voz 11 10:50 nada hiriente desde la la la cálida

Voz 6 10:53 la absoluta está marcando un antes un después en televisión esta mujer debería tener sobre

Voz 14 10:58 todo han tenido el mérito de convencer a gente como tú y como otros que que como decía Carlas que a lo mejor veían con cierta distancia un formato como ese que os habéis involucrado y que por lo tanto habéis arrastrado a otra gente

Voz 6 11:09 ella es bien ese formato fíjate que yo no se lo dije a mi familia no se lo dije a mis hermanos ni a mi madre y a mi padre había fallecido y si hubiera estado vivo seguramente no me habría atrevido porque yo pertenezco a una familia Torres intelectual muy con sabes cómo las cosas siempre han pasado por un filtro antes de decir que de repente me hizo una ilusión que contaran conmigo me hizo una ilusión pensar que me mira le hacía mucha ilusión a mi hijo Leo y entonces yo estaba en un momento un poco habían fallecido Mi padre estaba muy revuelta de repente dije mira me apetece muchísimo salir de mi zona de confort hacer otra cosa iba a ver qué pasa me pilló en un momento personal sabes que dije venga me voy a atrever que buena decisión hija mía porque me ha cambiado la carrera me ha cambiado por la percepción del público la gente por fin bebé como soy y eso para mí es que ha sido maravilloso para mi autoestima porque mis errores

Voz 5 12:03 es lo que más las cosas que yo considerada defectos es lo que más gusta a la gente qué bonito esto es que es verdad

Voz 6 12:11 quizás mis inseguridades mis nervios que soy pelos me Mista

Voz 1704 12:17 ni que que era todo lo que yo contenía

Voz 6 12:20 suta qué es lo que más amor ha provocado y para mí eso ha sido maravilloso dinos una cosa a tu madre que le parecía cuando se lo dijiste pues mi madre hija bueno para que depara que bueno para que Bono imagínate qué haces el ridículo de repente cuando vio el programa cuando vio el nivel de esfuerzo de superación de mi madre dijo perdona hija pero está dio cada estaba equivocada pensaba que era otra cosa

Voz 5 12:47 es verdad que eso te lleva a hacer este de cena con mamá que antes comentábamos que era muy difícil no caer en en tendré yo quería pero se ha conseguido no ha quedado ahí en un en un lugar delicado bonito entrañable pero

Voz 6 12:59 es una preciosidad de programa yo he sido muy feliz haciéndolo es que estoy feliz porque se ha conseguido un tono que es muy difícil programa de este tipo hablando de emociones hablando de personajes expuestos a la emoción de madres hace un homenaje a las madres que han sujetado España porque es una generación de madres que ha estado en la sombra

Voz 0313 13:20 así que ahí siguen siguen te das cuenta

Voz 6 13:22 de que cada personaje público al que estamos entrevistando es una enorme historia de superación que todos lo han pasado muy mal para llegar donde están que nada es lo que parece que las madres han tenido todo que ver en que ellos han llegado hayan llegado donde están no sabes las momentos tan emotivo y tan bonitos vuelve a acertar salir Iberian como lo lo lo planteáis en cómo lo edita

Voz 15 13:44 como todo yo de verdad que me parece que está marcando un un lugar en la televisión

Voz 0313 13:49 sí que estamos viendo que es posible porque será de calidad por qué será que la cocina alrededor de una mesa se cuentan cosas se confiesan incluso cosas que en otro escenario más difíciles no lo sé yo no sé qué ocurre no lo sé

Voz 6 14:03 es verdad que ya sumarle la figura de la madre entonces todos al final somos un niño pequeño unánime late to madres porque al final te remite a la infancia te remite a los olores si infancia date cuenta que ellos proponen un menú de infancia ya desde desde que lo están proponiendo y al mercado a comprar los ingredientes y lo vamos a cocinar con con Carlos Maldonado ellos ya está empiezan a está a estar vulnerables de los pies a la cabeza cuando entra en acción la gente se monta entonces monta para bien quiero decir que es una droga

Voz 0313 14:34 de casitas ofreciendo más de los de encuentros de no

Voz 6 14:37 pues pues mira uno de ellos Jordi Cruz es uno de ellos un equipo que yo le he padecido como juez Dios

Voz 1704 14:44 venga hasta la venganza perfecta pero sí

Voz 6 14:47 a lo vulnerable lo maravilloso que Jordi Cruz a mí me ha robado el corazón ese chico se Barrón a España cuando lo vean porque él quiso hacer el programa para hacerle un homenaje a sumarse poco tiempo que está con ella por todo lo que trabaja no sabes qué cosa más bonita de de vamos porque de que nadie es lo que parece no y entonces este programa que son dos días de convivencia con ellos antes os quedan para mucho pues al final la gente se olvida de las Cámaras están con una amiga que soy yo porque al final yo los conozco a todos es verdad que no es un periodista que se mete en tu casa es un amigo y luego la figura de la madre que el hecho de estar pensando en que es para tu madre todo lo llena de amor y de historias de infancia y de sensibilidad y de verdad que al final

Voz 1704 15:35 de eso es un formato además Sí Se puede ser compadres claro con hermanos claro hacer con amigos claro hemos arrancado este formato para que nada

Voz 6 15:42 de de Finlandia donde no tuvo mucho éxito y bueno el formato parte de de de la madre pero realmente se puede hacer con cualquiera

Voz 5 15:52 dar las gracias hay un momento de la madre de Lorenzo Caprile que cuando llega la sorpresa le dice bueno hace un mes que no te veo que es la el primer

Voz 6 15:59 primero que le dice al hijo

Voz 1704 16:02 es frecuente

Voz 6 16:04 es como esos que no puedo hacer spoiler en todos los programas pero de decir madre mía porque las familias han muy complicada si si al final te olvidas de las cámaras finales tu madre y eres tú que estás ahí es muy bonito como ver como la gente baja la guardia oye que yo creo que vamos a Carles Francino no Francia

Voz 16 16:23 lo decía al principio Valle Cayetana no digo Francino contaba el príncipe hacía treinta años de Brigada de

Voz 6 16:29 de segunda enseñanza I

Voz 5 16:32 claro tú has estado en Televisión Española todo este tiempo con diferentes momentos de Televisión Española yo siempre me pregunto cómo llevas tú como pegas tú los movimientos los momentos convulsos toda esa historia que hay detrás que que que vemos y que

Voz 6 16:46 asistimos todos los gobiernos y todas las ideologías yo me he dedicado a trabajar y a dar soluciones a los problemas que te lo juro cuando a mí me plantean un problema yo busco una solución que ha habido momentos en que la gente bueno pues ha pasado otras caras por allí que no han soportado momentos de crisis yo me ha parecido que es cuando había que estar ahí porque yo ya te cuenta que yo llevo corriendo por esos pasillos desde los estudios unos de mis padres para mí Televisión Española va mucho más allá es como mi casa pero de verdad es dicho plantilla bueno es la casa

Voz 1704 17:21 todo todo esto es recordarlos

Voz 6 17:24 siempre me lo tomo muy en serio intento hacer cada trabajo en la casa como un servicio público igual que Atención obras sean los programas de cultura Atención obras Versión española cuando ocho otro tipo de cosas me tomo muy en serio lo que hago cuando ha habido problemas estado ahí la primera quiero decir cuando cuando la tele ha estado muy en crisis porque el país ha estado en crisis yo te yo he estado ahí mismo nivel que cuando no se ha estado sigo ahí lo que me piden a muerte porque han confiado en mí y yo sólo tengo que devolver al mismo nivel al mismo nivel de confianza e intento hacerlo así

Voz 0313 18:04 la verdad debiera Cazalla hasta una parte de la respuesta que te pedía antes con eso que acabas explicar el que tenía la tele contigo y tu con la tele pues esto es un viaje que se vuelve con la confianza

Voz 6 18:14 fianza con me siento agradecida y entonces intento dar lo mejor de mí estar para lo que me pidan y entonces bueno pues eso al final vas labrando un camino y fidelizar o una manera de trabajar y de ser hay y es lo que creo que yo yo aporto no no no no sé

Voz 0313 18:35 una escala de de Kultur de en una escala

Voz 6 18:37 de de alegría que te dieran hace muy

Voz 0313 18:40 Quito el Premio de Cultura de la M de Madrid activista cultural en una de alegría donde

Voz 6 18:45 dónde se sitúa es es un día porque esos vuelve a asumir tú sabes lo que es para mí que me he dedicado a la vida entera y vengo de una familia que me ha transmitido que la formación es lo más importante del mundo y ellos han priorizado dentro de todas sus necesidades la prioridad absoluta fue nuestra educación en un momento en que España dicho de vivir en España no y luchar por una democracia como hicieron ellos si la prioridad fue nuestra educación que tuviéramos un espíritu crítico para podernos sentir libres aunque no pudiéramos ser libres de todo pero que pudiéramos decidir y que pudiéramos discutir y que pudiéramos yo en mi legado tengo tan claro que lo he convertido en una bandera de mi carrera y de repente que que desde las instituciones se retiró conozca que yo era

Voz 15 19:30 ha aportado algo bueno a la vida cultural de mi comunidad que gracias

Voz 6 19:35 mi aportación la vida cultural de comunidades un poquito mejor Jolín es que no hay mejor premio no me ha hecho mucha ilusión sí estoy muy agradecida al al consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid Jaime de los santos que hacer una labor espléndida yo es de todos los así de la gente en política que es independiente les independiente que he visto más comprometida con nuestro sector