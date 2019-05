Escucha las noticias de las 21:00 (07/05/2019)

sí sí tenían realizó el crack argentino ardid árbitro que sino no le ha visto que ha pegado un empujón codean fiel al capitán del Barça Leo Messi que sigue hablando con el colegiado

ver nada cobre del Liverpool desde la parte derecha el bolso todos buenos Messi ahí saque de esquina primer pólipo vino queda suelto el balón Coutinho Coutinho para quitárselo de encima ante la presión hay que superar sobre todo estos primeros minutos a ser clave no entregarles la llave para que empiecen a volar tanto en la grada

sí bueno es que hay que contar y tú que sean mosqueado Leo Messi pues gesto de de muy poca educación que han tenido que ha tenido Robertson que que no no es que le ha pegado una colleja pero la Las Acacias el hacha parlante constaba el suelo

al jugador se expanda pedía falta Messi ha quedado Messi en el suelo y la pegado por detrás la típica para para intentar sacarte del partido pero no creo que sea buena ataca desde luego

el Liverpool acatan para al pensaba Vandal quedó claro que no entrenó ayer con el grupo pero titula

no tiene para intentar dejar banda izquierda Abrantes la Henderson trabajamos que recupera para que negocie la compra de la crisis de sale contundente alimenta el corte balón destacado de cara Sergio Roberto está con Piqué Piqué varones el juego largo buscando a Luis Suárez el de ventas en el dos mil filtros de la primera mitad a la final de la jornada en Carrusel Deportivo

Voz 4

04:03

