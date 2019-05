Escucha las noticias de las 03:00 (08/05/2019)

para la reunión con Rivera Sánchez no ha tenido tantas palabras bonitas lo enmarca dentro de la normalización de las relaciones y el diálogo político en España Óscar García

Voz 1645

02:10

así se lo ha dicho este martes a Sánchez a quién ha confirmado que no le apoyará en su investidura Horta es que no vamos apoyará a este Gobierno no sin embargo sí le ha propuesto su apoyo para activar de nuevo el ciento cincuenta y cinco en Cataluña hay también le ha ofrecido cuatro pactos de Estado en educación inmigración despoblación y lucha contra el