Escucha las noticias de las 05:00 (08/05/2019)

tactos después de las generales recibiendo en Moncloa a Albert Rivera y Pablo Iglesias en el encuentro conciudadanos Rivera le ha dicho a Sánchez que quiere liderar la oposición le ha confirmado que no le va apoyar en la investidura eso sí el líder naranja le dice que si estaría dispuesto a darle su apoyo para activar el ciento cincuenta y cinco en Cataluña y también la ofrecido cuatro pactos de Estado en educación inmigración despoblación y lucha contra el terrorismo

transmitido a Sánchez nuestra firme posición y voluntad de liderar una oposición firme para controlar y vigilar a este Gobierno que se va a formar entre el Partido Socialista ahí podemos pero también leal a los españoles y con sentido de Estado no posición sin mochilas sin complejos sin corrupción y una oposición que tiene futuro

dos horas y cuarto de reunión la más larga de las tres mantenidas por Sánchez en su ronda de contactos pero no por larga termina Baco ninguna concreción más allá de trabajar por un acuerdo cuyos términos habrán de dibujarse más adelante Iglesia sacudía

estirada me había tirado al suelo ocurra me golpeó en la cabeza en el hombro

muslo según estos testigos sucedió en dos ríos en Girona allí en Barcelona unos disturbios que no ocurrieron allí donde sólo actuar a los Mossos

Voz 6

02:36

no hubo actuaciones violentas por parte de los huesos hacia ustedes en absoluto no usaron la fuerza a los Mossos para entrar no eran dos