Escucha las noticias de las 06:00 (08/05/2019)

empezamos el miércoles con el resumen sonoro de lo que pudo ser y no fue

buenos días Pepa desaparecido Messi como casi todos el cuatro cero de anoche es de las peores derrotas de la historia del Barça hay repite la catástrofe de Roma de la temporada pasada dobletes como escuchábamos de dos jugadores no habituales en las alineaciones del Liverpool fallos infantiles de Jordi Alba en los dos primeros goles Un cuarto inexplicable como narraba Flaquer tras un córner en el que todos los jugadores estaban de espaldas se buscarán culpables pero hoy sólo queda pedir perdón Luis Suárez Busquets

Voz 5

01:41

que pedir perdón por actitud por cosa que se viera no hay del cual no no fuimos un equipo una vez que nos pasa ahí a pedir disculpas y poco más