Voz 0578

07:45

que no que no debería de ser así que no todo vale lo que he dicho muchas veces no todo vale en el mundo sindical y una cosa es bueno pues tener una Yemen yo un calendario da una agenda el clases que es un regalito para los afiliados cuando llega la Navidad cuanto por aquello de la agenda para pues a voluntad apuntar dos plantillas el mechero clásico mechero pero claro esto yo creo que sobrepasar a la legalidad