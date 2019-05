Las noticias de Galicia, 07:20 (08/05/2019)

Voz 1 00:00 porque son busca legos en arriba les vamos Binter girando en Priego de calidad en Galicia facilitando a Mobilitat de pues los viese y los ha sumido a nuestra responsabilidad de social Comprometidos con transporte eficaz seguro es sostenible que merece esta tierra

Voz 2 00:21 once doce de mayo es una cita en Melide que no puedes perder a Festa do Melilla repostería tradicional da Tierra de Melide feira de productos artesanos Concerto se chucu King pregón como chef dudas estrellas Michelin Paco Roncero la hembra once doce de mayo goza la Festa Mary's doce de Galicia en Melide declarada de Interés Turístico Galego

Voz 0277 00:44 si bien es entre ocho y trece años quiere es divertirse y aprender inglés sin julio inscribe hace ya exige Educación abre la matricula de su ese IGIC Camp Santiago en unas instalaciones únicas en Galicia podrás elegir entre semana quincena o el programa no residencial de ICAM exige Educación líder en programas de inmersión lingüística en España te ofrece calidad experiencia en seguridad informática en ese ir bagaje educación punto com

Voz 3 01:13 este mes de mayo contamos contigo con tu solidaridad con tu ayuda Icon tus ganas de cambiar el mundo por eso como cada año Engadin ponemos en marcha nuestra campaña mayo solidario con la que recogemos alimentos para quienes más lo necesitan únete estamos contigo Davis en confianza solidarios

Voz 0846 01:44 qué tal muy buenos días recogida puerta a puerta en los comercios jugó utilización de vehículos eléctricos en el casco histórico hablamos del servicio de recogida de basuras son detalles del nuevo pliego que el gobierno local saca a concurso el concejal Sandro dice que se consultará a los ciudadanos y no es una propuesta de campaña pero como si lo fue era porque ahora todos entiende en clave electoral precisamente el candidato del PP Agustín Hernández recogía ayer las quejas de los ciudadanos por el mal funcionamiento del servicio de recogida de basuras el socialista Bugallo presentaba sus propuestas en materia de cultura donde Santiago ha perdido caché Ilan nacionalistas Bonet y San Martín califica de locura el estado en que está el proyecto de la nueva depuradora mientras el alcalde y candidato de Compostela Berta de la mano del alcalde y candidato de son de Theo Rafa asisto meten en campaña la fusión de concellos es miércoles ocho de mayo

Voz 4 02:35 Yáñez concesionario Volkswagen para Santiago y comarca les ofrece la información meteorológica

Voz 0846 02:40 de precampaña sigue también el mal tiempo lo hará Capello buenos días

Voz 1271 02:43 buenos días AM será un miércoles de cielos grises lluvias intermitentes viento que soplará con fuerza también en Compostela y comarca las temperaturas estarán dentro de lo habitual en esta época pero la sensación puede ser de fresco teniendo en cuenta las condiciones de viento y esa humedad a esta hora tenemos unos once grados

Voz 5 03:01 el mundo está lleno de cocineros los hay caseros de menú del día con estrellas sin estrellas o de programa de televisión pero sólo uno te sabe cocinar tu postre favorito hay mucho sus pero sólo un tiro nuevo Volkswagen tiro sólo uno único

Voz 4 03:20 emplearlo en Yáñez tu concesionario oficial Volkswagen para Santiago y comarca viaducto de la Rocha XXX

Voz 0846 03:25 Nos faltan los titulares del deporte Toño Bermúdez buenos días

Voz 1704 03:29 buenos días Santi Valladares despidió la temporada en el SER Deportivos de red de Galicia con una amplia entrevista en la que repasó la misma recordó los motivos de su marcha la pérdida total de confianza en la directiva presidida por Ramón García que le llevaron a anunciar la pasada semana su salida de la entidad Zoom Valladares que no cierra la puerta a un futuro regresó al club pero si hay cambios en la dirección del MIT

Voz 6 03:48 me voy por esto no me puedo volver con lo mismo que sería incoherente por mucho ya lo que tienen en el club yo estoy con otras personas es que Bossi es que vuelvo sino no puede volver por por lógica sentido

Voz 1704 04:00 te conocía también que se hizo duro despedirse de sus jugadores tras la eliminación en la noche del pasado lunes de la Copa Galicia más duro incluso que el pasado sábado en el último partido de Liga en Santa Isabel

Voz 6 04:09 quizás el mejor el de ayer pues viendo cómo se despide la gente cuando jugamos como un equipo que aquí se acabó toda esta historia pues hace un poquito pero bueno hoy son iría buscando soluciones al tema

Voz 1704 04:22 en baloncesto esta mañana rueda de prensa de Moncho Fernández previa al partido de mañana en el Fontes do Sar a las siete y cuarto contra Herbalife Gran Canaria

Voz 7 04:30 lo estabas esperando y lo hemos hecho Coruña abre a Sauber la única tienda outlet en Galicia seguimos creciendo para ofrecerte más de seiscientos metros cuadrados dedicados al deporte y la moda esperamos los días nueve diez y once de mayo con una promoción especial de apertura con ustedes tailandés junto al hay oculto de A Coruña el outlet de Galicia

Voz 8 04:54 el gobierno local ha presentado el contrato

Voz 0846 04:56 la recogida de basuras aún está en tramitación la aprobación del pliego de condiciones en todo caso el conselleiro Xan Duro garantiza que está todo listo antes de que acabe el contrato a la concesionaria actúas

Voz 1271 05:08 el Gobierno plantea un nuevo sistema de recogida en el Casco Viejo se realizara con vehículos eléctricos puerta a puerta en los comercios y locales de hostelería con contenedores móviles a determinadas horas para que los vecinos puedan depositar sus residuos es una de las principales novedades de nuevo pliego que hace una apuesta intensiva por el compostaje se le exige a la concesionaria la instalación de al menos doscientas cuarenta islas de compostaje comunitario también se renovarán los contenedores que pasarán a tener una imagen única el concello es someter además a consulta este pliego para evitar futuros problemas sean Duro espera una buena acogida tanto entre los vecinos contra las empresas del sector

Voz 9 05:44 que nos creemos y defendemos que esté que esta licitación Baix suponía haber un antes un después no que asistió de residuos en esta cita

Voz 10 05:53 que nos va a poner que daban Garda de de de sistemas de tratamiento de residuos y agradecemos que que tenía acogida

Voz 1271 06:08 la licitación del contrato corresponderá ya al próximo Gobierno con lo que el actual sistema de recogida Se mantendrá hasta finales de año

Voz 0846 06:15 como decimos no es un plan de campaña pero es la propuesta de Compostela Berta para el nuevo servicio de recogida de basuras Precisamente ayer el portavoz popular y candidato del PP Agustín Hernández es en la presentación de sus medidas estaba precisamente la de mejorar de los servicios de recogida de basura en la ciudad y en las parroquias ante las quejas de los vecinos

Voz 11 06:38 está claro que hay muchísimas Cases diarias diría al respecto de problemas de recogida de liso da la frecuencia do Servizo de contenedores de de liso que no son recluidos en forma de retrasos una recogida por ejemplo tocar todos de base sinceros por lo tanto todo dicho debería de estar contemplado en ese nuevo nevó no hubo contrato

Voz 0846 07:03 la nacionalista Angola y San Martín no sabe si será posible ya recuperar los fondos europeos para la construcción de la nueva depuradora de y luego a la candidata del bloque cree que es una locura la situación en que está ahora mismo el proyecto

Voz 12 07:16 lo cierto es que una vez que se ve que están perdidos esos fondos mínimo como compromiso escrito de que osados Espai cardos descartó que los correspondían o rastros en unos eh nos sentamos a verdad de que una locura que a estas alturas y eso es lo peor que estábamos hay cuatro años

Voz 0846 07:35 el candidato socialista Sánchez Bugallo presentaba sus propuestas en materia cultural porque Santiago dice esta ensimismada en esta materia en los últimos cuatro años con iniciativas pensadas para sus vecinos que si bien han podido ser un éxito de participación no han servido para que mantuviera su liderazgo de hace una década escuchamos al candidato ya era número dos Mercedes Rosón nos tenemos que encarar

Voz 13 07:58 en eso tenemos que preparar nuestro propósito pero es que que trasladar que no tengan que defender el Ministerio de Cultura anunció que ostenta representación de España no tenemos que implican se conseguimos implica menos defender la reclamación de Santiago

Voz 0846 08:13 verus vera Santiago los circuitos internacionales dice Sánchez Bugallo mientras el alcalde y candidato de Compostela abierta Martiño Noriega y su homónimo de Theo candidato de sondeos Rafa Sixto meten en campaña el tema de la fusión de concellos

Voz 14 08:30 para eh ten que son procesos radicalmente democrático no entenderíamos que en ningún proceso de fusión no puede ser representado un referéndum específico

Voz 0846 08:43 claro lo someterán a referéndum es lo que dicen los candidatos que dicen los vecinos los de el casco histórico se han pasado por láser

Voz 1271 08:50 vecinos y comerciantes están sumidos en una ronda de reuniones con los candidatos de los distintos partidos los problemas de la Zona Monumental son más que conocidos por eso desde la asociación casco histórico creen que sólo un amplio consenso entre las distintas fuerzas puede permitir afrontarlos empezando por frenar la despoblación su presidente Marcos Pombo cree que el tiempo para reaccionar se agota

Voz 15 09:10 si miramos otros dos censos miramos caída de población si miramos cómo funciona ahora mismo economía de la zona bella creo que estamos a contra los y cada vez la situación empeora no no ahí no vaya a vivir por sí solas

Voz 1271 09:22 los comerciantes de Compostela Monumental tienen claro sin embargo que se ha llegado a esta situación por la falta de ganas y de acción del Gobierno local escuchamos a José Ángel Blanco

Voz 15 09:30 eh cambiar el Plan Especial que tenemos no sirve se ha demostrado con lo cual hay que modificarlos parta para permitir los usos que se puedan llevar a cabo el llevar a cabo un habría digitación en condiciones de todo el casco entendemos que todo eso cuesta muchísimo dinero y que no se va a hacer de un día para otro entonces habrá que hacer un plan a X años e incluso coger

Voz 16 09:52 eh un tramo de alguna