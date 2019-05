Las noticias de Galicia, 07:50 (08/05/2019)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 0846 01:12 qué tal muy buenos días no hubo sorpresas y el debate y aprobación de la Ley de suplemento de crédito derivó en una sesión totalmente marcada por la proximidad de las municipales en el Parlamento gallego la Xunta sostiene que con este procedimiento se puede disponer del superávit de donde del dos mil dieciocho ante las dificultades que pone el Gobierno central la oposición habla de tomadura de pelo la Xunta sólo busca un subterfugio para repartir cuarenta y ocho millones de euros en plena campaña electoral pero no hubo votos en contra sólo abstenciones porque el dinero que va a destinar al siempre necesario y escaso gasto social es Hércules ocho de mayo el tiempo de momento no mejora hoy más lluvias en la previsión dará a Capello buenos días zonas de uva estiras con nubes y chubascos

Voz 6 02:19 la ronda de temperaturas

Voz 7 02:21 a estas horas en La Coruña no llueve tenemos estilos muy grises trece grados en los termómetros

Voz 8 02:27 el luego lluvia y diez grados en Ourense calles mojadas nueve Si tenemos trece grados no llueve abra en Pontevedra tenemos catorce grados trece en Vilagarcía en Vigo nublado catorce grados en Santiago tenemos lluvias intermitentes y once grados

Voz 0846 03:01 siete de cincuenta y tres euros García buenos días

Voz 10 03:03 hola buenos días con gays y atentos a las oportunidades de este miércoles

Voz 0846 03:35 aprobado en el Parlamento el procedimiento legislativo para sortear los impedimentos en el gasto del superávit del año pasado una medida con la que según la Xunta se podrá entre otras cosas contratar personal para la sanidad

Voz 1271 03:47 una ley que permite invertir este año parte del superávit en gasto social lo que hace la Xunta es reprogramar los cuarenta y ocho millones de euros que había reservado para amortizar deuda pública esa amortización será posteriormente a cargo del superávit que de momento no se puede destinar a contratación de personal el conseller de Facenda ha arremetido contra el Gobierno de Pedro Sánchez al que acusa de poner trabas a una comunidad cumplidora como a Galicia Valeriano Martínez

Voz 12 04:11 el Gobierno galego Fischer rectificar al Gobierno socialista para RIM vestido superávit pero una vez conseguido visto debido a que el Gobierno central no similitud o superávit ni tío la hasta lo Aida o Gobierno acelera una solución viable porque has necesidades dos galegos non poden aguardar más

Voz 1271 04:31 el grueso de esos cuarenta y ocho millones de euros se destinará según la Xunta a sanidad y educación

Voz 0846 04:36 una falacia no tomadura de pelo un paripé un mitin de campaña del PP en la oposición ahorra críticas a este proyecto debatido y aprobado por el trámite de urgencia los socialistas celebran que la Xunta rectifique y destine más fondos a política social pero Fernández Leiceaga le pide también a Feijóo que aclare posibles pactos con Vox en Galicia

Voz 13 04:55 no hay rectificación interesante pero debería hacer otra para tranquilidad de todos debería facer otra para tranquilidad de todos sin querer saber nada con Cuba extrema derecha como no si como dicho Casado ultimamente ten que decirnos que os sus votos no van a contar para convertir asiente lo percibe popular en alcaldes en Cannes

Voz 0846 05:16 dice Gemma de acres de cree que esto no es más que una campaña de marketing política de Feijóo Manolo Lobo

Voz 14 05:23 los diputados y las diputadas del Parlamento de Galicia vimos aquí

Voz 15 05:27 a facer o paripé de decisión

Voz 14 05:30 da Xunta de Galicia al grupo mayoritario o grupo no facer

Voz 15 05:34 la comparsa de esa operación de marketing propaganda electoral que Fay o Partido Popular

Voz 0846 05:43 no presas del Bloque Nacionalista habla también de propaganda

Voz 16 05:47 esta Noone una ley de superávit esta tampoco fue a repetir una con el conversión dos señor Núñez Feijóo un superhéroe que va y combate los agravios de Estado español en defensa de Galiza

Voz 0846 06:00 una sesión decíamos muy marcada por la proximidad de las elecciones municipales el veintiséis de mayo también se celebran elecciones europeas la candidata del bloque a la Eurocámara Ana Miranda propone entre otras cosas fijar un salario mínimo para todos los países de la Unión

Voz 0545 06:17 creemos que se puede promover una red social mínima un salario social mínimo Carmen que que pase la Carta Social Europea Collado a media entre sesenta por ciento de salario los salarios medios como como indica propia normativa europea eso pararnos realmente evitar esa pobreza que está te exclusión social de muchas personas que trabajan

Voz 0846 06:38 Cáritas que este sábado convoca la jornada de solidaridad con los parados aplaude medidas como el incremento del Salario Mínimo Interprofesional aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez Miguel Fernández

Voz 17 06:49 hay una cuestión muy relevante que fue la subida del salario mínimo interprofesional esto selectivamente muy positivos que además afecta susto a este tipo de personas cosas que trama hayamos nos presentó las empleadas de hogar hay que aplicarles de salario mínimo entonces sí que hay medidas y sí que entendemos que cada vez hay como una mayor conciencia de que no se trata sólo de personas do paro sino que luego estrafalarios tenían que son unos extraños que permitan a esas personas vivir

Voz 18 07:22 dignamente y también de la economía

Voz 0846 07:25 quizá las medidas para facilitar el futuro de las empresas electro intensivas la ministra para la transición ecológica Teresa Ribera insiste en que hay que ser muy precavidos porque es necesario con compatibilizar nuestra normativa con la de la Unión Europea

Voz 19 07:37 es compatible ya que es el más respetuoso con el marco de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado yo creo que sería un tremendo error meternos en el domicilio por precipitar medidas que no sean compatibles con el marco comunitario

Voz 0846 07:53 pintamos de forma breve otras noticias Luciano Mende el profesor de la OSCE conocido por sus comentarios en apoyo a los miembros de las

Voz 1271 07:59 nada hay por criticar el escote de una alumna en clase ha sido detenido en Teo por violencia machista hoy se celebra un juicio rápido un jurado popular ha declarado culpables de asesinato con alevosía a los dos acusados por el crimen de las Morgan el que un joven de veintidós años murió tras ser golpeado y arrojado al canal del Viña en Carballiño son mujeres las que en el noventa y cuatro por ciento de los casos abandonan el mercado laboral para dedicarse al cuidado un algún de algún familiar con dependencia o discapacidad según el informe de Adecco los trabajar

Voz 0846 08:25 adoro es de los votan hoy si aceptan o no

Voz 1271 08:28 el tema propuesta del Sergas tras diecisiete meses de protesta mientras los celadores convocan también para hoy concentraciones en todos los hospitales públicos para reivindicar la recuperación de sus derechos

Voz 0846 08:38 repasamos todavía las portadas de la prensa gallega Luis Pardo

Voz 0874 08:42 Sánchez aparca la pretensión de podemos entrar en el Gobierno es la apertura de la voz Faro de Vigo la brecha de las dos Galicia se agranda ciento diez concello se quedan descolgados la foto para San mil en El Arenal vacío y paseantes abrigado espero con bandera azul por primera vez Vigo suma más que Alicante Mallorca juntas el progreso señalan que ondearán que en catorce playas lucenses Diario de Pontevedra toda página habla de las cincuenta y cinco Banderas de las Rías Baixas la región Tras os Montes solicita un aeropuerto para sacar partido al AVE Ourense non El Correo Gallego el conselleiro de Facenda aplaude la luz verde para usar el superávit la opinión la mortalidad de Galicia por enfermedades vinculadas al alcohol es la más alta de España fotos de parkings en la voz la edición coruñesa muestra las multas en el del Oceanográfico semivacío la compostelana a las las pistas invadidas por los coches que huyen del pago en el aparcamiento de Ponte Pedreña en el progreso vemos el foro Lugo cara a un futuro un futuro en el que serán claves los sectores primario y tecnológico en la región se abrazan emocionados la madre y el hermano de la víctima del casos Morgan tras conocer el veredicto de asesinato la opinión vuestro simulacro de detención el puerto de A Coruña Diario de Pontevedra algo que es muy real el pesquero portón

Voz 18 09:43 a Jordi Marín que lleva veinte días retenido en Guinea