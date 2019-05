dado el tiempo menos calor bajan las temperaturas hace más viento y no se descartan incluso chubascos débiles a última hora del día se lo cuenta esta mañana la SER la Guardia Civil tiene pruebas sólidas de que la trama Púnica prepara una mordida de sesenta mil euros para el ex alcalde de Alcalá de Henares diputado regional del PP en esta legislatura Bartolomé González según la documentación de su madre a la que ha tenido acceso la SER la empresa con Feli genere una factura por esa cantidad a cambio de un contrato en Alcalá utilizando una constructora de David Marjaliza al empresario de cabecera de la trama la adjudicación se hizo pero no está claro aún si el diputado que no está investigado en la causa llegó a cobrar esa mordida SER Henares Javier Galicia

los investigadores de la UCO lo dejan claro las coincidencias halladas en la amplia documentación incluida en su informe dan sentido y credibilidad a las declaraciones de David Marjaliza sobre la generación de una mordida de sesenta mil euros destinada al ex alcalde de Alcalá de Henares Bartolomé González el informe al que ha tenido acceso SER Henares concluye que el directivo de Feli Pedro García habría acordado el pago de esos sesenta mil euros y a lo largo de ciento sesenta y cinco páginas describen como a través de correos electrónicos y documentos cruzados se preparará un tanto los pliegos para la adjudicación como la supuesta mordida utilizando la empresa pantalla construcciones de la Peña una constructora en manos de Marjaliza que el cabecilla de la trama utilizaba para facturar trabajos falsos que blanqueaban las norte tras el exalcalde argumenta que el contrato fue adjudicado cuando él ya no estaba al frente del Ayuntamiento la investigación describe como tanto aquella mordida como la adjudicación se prepararon cuando estaba al frente del Consistorio y cómo fue precisamente con el cambio en la Alcaldía cuando la adjudicación amañada tuvo que enfrentarse a un contratiempo salvado nuevamente con un informe encargado por el Gobierno del PP y manejado directamente por qué

Voz 5

03:55

es bueno yo únicamente he dicho de una manera muy clara que es lo que no me quedaría es la oposición no Gobierno así es decir el hecho de que ellos no fuera alcaldesa yo hubiera otra persona que representar al bloque progresista si me quedaría claro