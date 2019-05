Escucha las noticias de las 08:00 (08/05/2019)

desde Rohaní acaba de anunciar que en sesenta días volverá a pisar el acelerador de su programa atómico que ya no se siente vinculado por los límites que le imponía el acuerdo nuclear que firmó como Obama y lo hace hoy precisamente hoy porque se cumple un año del momento en el que Donald Trump anunció de forma unilateral que sacaba a Estados Unidos de ese acuerdo internacional en este tiempo la economía iraní se ha resentido por las sanciones estadounidenses a las empresas que comercian con Teherán hace sólo unos días Washington anunció que envía un portaaviones al Golfo Pérsico Europa intentado mantener a flote el pacto que también firmaron Reino Unido Francia y Alemania pero pero a partir de hoy tendrá que replantearse su posición hace un año dijimos que la decisión de Donald Trump hacía al mundo más inseguro y hoy lo estamos comprobando Pepa Bueno

es que es muy doloroso para nosotros porque es el segundo año que Nos remontar una situación así que no esperábamos además estábamos muy concentrados queríamos estar muy concentrados para ello y sin embargo multacar

será la primera vez desde dos mil trece en la que no tengamos un equipo español en la final de la Champions el rival del Liverpool saldrá del ganador del de esta noche tengo a mi lado a un desolado culé José Mari Calleja buenos días buenos días producir algo especial

Nos ha pasado una apisonadora por encima no había ni tensión y nervios ni ganas ha sido un desastre total sobre todo desde el principio las caras de los jugadores del Barça ya reflejaban que nos iban a dar la gran zurra han corrido siete kilómetros más los de Liverpool que los del Barça un desastre hectómetro

noticia es la ausencia de noticia las izquierdas se reúnen no pelean no recuerdan los tiempos una cosa igual PSOE y Unidas Podemos rebajan la tensión is emplazan a negociar tras el veintiséis de mayo en cambio enfrente líder de la oposición es el que tiene