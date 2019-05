Las noticias de Galicia, 08:20 (08/05/2019)

Sando en vender su vivienda hágalo en las mejores condiciones del mercado y con todo el respaldo que sólo la inmobiliaria líder en España le puede garantizar England Volker le garantiza el mejor precio de venta venga conocer al asesor experto en su zona Le haremos una valoración gratuita consulta menos Angela Volker República de El Salvador dos Santiago de Compostela hoy menor novecientos ochenta y uno once cincuenta y cinco once

qué tal muy buenos días recogida puerta a puerta en los comercios con utilización de vehículos eléctricos en el casco histórico hablamos del servicio de recogida de basuras son detalles del nuevo pliego de condiciones que el Gobierno local sacó a concurso el concejal Sandro dice que ese consultará a los ciudadanos no es una propuesta de campaña pero como si lo fuera porque ahora todos entiende en clave electoral precisamente el candidato de PP Agustín Hernández recoge las quejas de los ciudadanos por el mal funcionamiento de este servicio el sol

ya SMS era un miércoles de cielos grises lluvias intermitentes y viento que soplará con fuerza también en Compostela el Comarca y que se nota ya a esta hora las temperaturas están dentro de lo habitual en esta época pero la sensación puede ser de fresco teniendo en cuenta las condiciones de viento y algo de humedad a esta hora tenemos unos once grados ahora mismo no llueve

no va a haber ningún corte de tráfico y afortunadamente ningún así

que nos creemos y defendemos que esté que esta licitación suponía haber un antes un después no que asistió de residuos

de mayo elecciones municipales la fusión de Santiago y Teo entra formalmente en campaña Martiño Noriega el alcalde de Theo Rafa asisto defienden la unión de ambos concellos desde el punto de vista de prestación de servicios y también económico con un incremento previsto de la capacidad de inversión por recaudación de fondos del Estado que ente estiman treinta y cinco por ciento no llega insisto se comprometen además a someter la fusión a votación en un referendo una vez que se cierre ese hipotético acuerdo

para nos eh ten que son un proceso radicalmente democrático no entenderíamos que en ningún proceso de fusión no fuese refrendado Nuno referéndum específico convocada específicamente para ciudadanía de si es un un un estaremos ahí

no tengo una ratificación y solo ciudadano empezar después de un convenio de negociación y concretando es cuestión sino todas las corporaciones damos las otras corporaciones

06:43

está claro que hay muchísimas Cases diables diría ahora respecto de problemas de recogida de liso da frecuencia do Servizo de contenedores de de liso que no son requeridos el tempo en forma de retrasos una recogida por ejemplo cartón todos ellos por lo tanto todo dicho debería de estar contemplado en ese nuevo no hubo contrato