qué tal buenos días muchas nubes hoy en el cielo de Madrid veremos poco sol íbamos a notar que bajan los termómetros mucho viento rachas fuertes sobre todo en la sierra no se descartan algunos chubascos débiles a última hora de la tarde en los primeros quince días de Madrid central se han puesto cuatro mil cuatrocientas sesenta multas ya hay datos datos oficiales del Ayuntamiento de Madrid aunque

desde que esta semana tuviéramos primeros datos sobre sanciones en Madrid centran no sé si va a caer la Onieva o no

hola eh Hernán no caído también aunque en algún momento éramos estos datos porque es importantísimo tener en cuenta el marco con el que este equipo de gobierno pone en marcha las acciones en Madrid central

el Rita ha esquivado bien una y otra vez a los medios incluso desde la oposición Begoña Villacís llegó a insinuar que las cámaras estaban apagadas por intereses electorales pero ahora sí a ocho de mayo el Ayuntamiento ofrece el dato de expedientes sancionadores que se han abierto entre el dieciséis de marzo el uno de abril cuatro mil cuatrocientas sesenta multas a razón de doscientas sesenta y dos multas al día el informe del Ayuntamiento ofrece además un balance de los primeros cinco meses de Madrid central hito de los indicadores son positivos el tráfico privado se ha reducido en la Gran Vía un veinticuatro por ciento ha aumentado el número de usuarios del transporte público se han reducido las emisiones contaminantes en la estación de Plaza del Carmen la única que mide la polución dentro de Madrid central ecologistas coinciden ese dato en Plaza del Carmen en abril se ha conseguido la media mensual de dióxido de nitrógeno más baja de su historia hilos atisba dicen efecto frontera algo más Madrid ha vuelto a recurrir ante la Junta Electoral su decisión de reducir la cobertura informativa de la formación en los medios públicos por ser un partido de nueva creación el director de Telemadrid José Pablo López ha dicho en La Ventana de Madrid que si se vuelve a rechazar no tiene mucho sentido hacer un debate municipal sin carné

así que sin la presencia de la fuerza en este caso de la alcaldesa de Madrid que ha llevado la gestión de la capital durante los últimos cuatro años pues es un debate que desde el punto de vista periodístico no tiene mucho sentido ese es mi punto de vista hay como digo creo que para realizar un debate innecesario que esté presente en este caso la persona que ha estado al frente de la alcaldía durante los últimos cuatro años

también en clave electoral la cultura madrileña está en esta campaña del XXVI EM del lado del PSOE más de trescientos profesionales y artistas de la región han firmado manifiesto en el que muestran su convicción de que es necesario un cambio de Gobierno en la Comunidad que debe ser liderado por el candidato socialista Ángel Gabilondo los firmantes quieren sumar apoyos entre la sociedad madrileña mediante un encuentro que celebran mañana en el Círculo de Bellas Artes cero está contando la SER la trama Púnica preparó una mordida de sesenta mil euros para el diputado del PD Bartolomé González titulares con Virginia Sarmiento según el sumario la empresa arco feliz genera una factura a nombre del ex alcalde de Alcalá con esa cantidad a cambio de un contrato en la localidad utilizando una constructora de David Marjaliza la adjudicación se llevó a cabo pero no está claro que el diputado lo cobra nueva Paulette llegan las elecciones sindicales del Servicio Madrileño de Salud que se celebran hoy el sindicato mayoritario de enfermería ofrece estancias turísticas a los afiliados a cambio de que vaya a votar el resto de sindicatos denuncian la situación consideran que va contra la ley electoral el Tribunal Superior de Justicia juzga hoy al magistrado Juan Antonio Toro por prevaricación y revelación de secretos el juez plan de Plaza Castilla podría haber cometido estos delitos cuando investigaban posible caso de corrupción en la Federación Española de Fútbol y los hospitales madrileños necesitan con urgencia sangre de los grupos cero positivo A positivo hicieron

capitán del Atlético de Madrid y Fernández valoraba anoche la salida de Godín Sampe buenos días buenos días que no llegó a un acuerdo con el club para renovar su contrato que termina el treinta de junio y en parte por culpa de la norma de renovar año a año los jugadores mayores de treinta algo que Gabi criticó anoche en El Larguero con Manu Carreño

es complicado que contiene quite enseñas con cincuenta partidos con año creo que esa norma es para mí injusta porque todos los jugadores no somos iguales y más cuando tienen un rendimiento tan grande porque opinó vivo

además parte de la afición del Rayo Vallecano cederá sus abonos a la afición del bañador este fin de semana que visitará Vallecas no ha gustado que cumplido el descenso el club no haya baja de los precios que van entre cuarenta y cinco noventa euros incluso algunas peñas han adquirido entradas para ceder las luego a los visitantes pucelanos que serán unos mil doscientos el tenista madrileño Fernando Verdasco se enfrentará hoy no antes de las ocho al ruso Karen Caixanova en el Masters mil de Madrid