Escucha las noticias de las 10:00 (08/05/2019)

Unidas Podemos intentará que Vox no esté en la nueva Mesa del Congreso Antonio Martín buenos días buenos días Pepa lo dicho hace unos minutos Irene Montero no

Voz 2

00:51

nosotros desde luego vamos a intentar que esa mesa pueda favorecer un trabajo parlamentario serio riguroso y un trabajo parlamentario que sea acorde con el gobierno progresista que nosotros queremos digamos si de mi depende pues seguramente mi respuesta sea no sea yo no voy a pactar con Vox para que estén en la mesa pero no depende de mí son diputados electos que evidentemente pues si consideran un acuerdo con otras formaciones políticas para estar pues a lo mejor terminan Study