Las noticias de Canarias, 09:02 (08/05/2019)

Voz 2

00:27

lo que sí puedo decir es que no entiendo sinceramente no comparto indudablemente la decisión de quienes eh bueno en este caso quién solicitó la la manifestación corta de fue el presidente regional de Coag eh porque entendiendo que la manifestación su derecho constitucional está clarísimo que en este caso no es no no hay razón para esa manifestación por lo decía venga para por la misma