Escucha las noticias de las 11:00 (08/05/2019)

nota alrededor de dos décimas en Bolsa en este momento en marcha también a esta hora una nueva sesión del juicio del proceso independentista siguen declarando testigos a petición de las defensas de los acusados que están intentando matizar las escenas de violencia durante el uno de octubre de otros testigos han ido describiendo durante el juicio vamos al Tribunal Supremo Alberto Pozas buenos días buenos días aquí donde no aparecía la Policía o la Guardia Civil según estos testigos la jornada festiva sin incidentes porque los Mossos no cumplían la orden de cerrar los colegios no podían

no ninguno ningún tipo de incidente es el intento de las defensas Antonio de combatir el relato policial de violencia hay disturbios generalizados el uno de octubre gracias Alberto casi la mitad de los vascos apuestan por un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos después de las elecciones generales es la principal conclusión del último socio metro que ha realizado el Gobierno de Euskadi Vitoria David Torres eso es exactamente el cuarenta y ocho por ciento de los vascos apuesta por un gobierno de coalición entre Sánchez Iglesias es de largo la opción preferida a partir de ahí un doce por ciento se decanta porque gobierne en solitario un ocho por ciento por un Ejecutivo PSOE Unidas Podemos que incluye a los partidos nacionalistas sólo el cuatro por ciento defiende la alternativa de que Sánchez forme ejecutivo conciudadanos la encuesta también revela una alta satisfacción por el resultado de las urnas así lo expresa el ochenta por ciento de los encuestados cuando en dos mil dieciséis se quedó en el siete por ciento de cara a los próximos comicios siete de cada diez aseguran que votarán al mismo partido del exterior recordamos Irán ha confirmado que dentro de dos meses empezarán a enriquecer uranio por encima de los límites marcados por el acuerdo nuclear salvo que se levante las sanciones contra el país ella primeras reacciones Francia ha advertido de que si Irán no cumple con los compromisos firmados ese mecanismo de sanciones se puede reforzar e Israel ha añadido que no va a permitir que Irán obtenga armamento nuclear llegamos así a las once y tres tiempo ya para el información de su comunidad