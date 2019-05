Las noticias de Castilla y León, 11:03 (08/05/2019)

el sindicato Comisiones Obreras y la dirección de mutilados os Rodríguez se sientan hoy a negociar con la mediación de la Junta para tratar de desbloquear el conflicto laboral abierto en la fábrica desde principios de año por la situación que desde el sindicato denominan como falsos autónomos informa Óscar Gone

tenemos dos jornadas convocadas de huelga y lógicamente si alcanzamos un acuerdo serán convocadas lo que en ningún caso puede ser desconvocada es la manifestación que el día nueve en La Bañeza ya que es de carácter estatal no sólo es una reivindicación de Embutidos Rodríguez Luque es una reivindicación del conjunto del sector cárnico

Voz 1414

01:24

bueno pues hay condiciones de ser propietario de de la de otra vivienda te excluye a las ayudas a no ser que acredite es es que no puede disponer de ella porque está en ruina o porque la sentencia de divorcio no tienes el uso de esa vivienda Pitt ahí y luego tampoco hace pagan alquileres por encima de marzo el máximo fijado en quinientos euros de renta mensual