Escucha las noticias de las 12:00 (08/05/2019)

si los testigos propuestos por Jordi Sanchez siguen explicando que en localidades como alforjas La Sénia o en la ciudad de Barcelona los Mossos no cerraron los colegios la Policía Nacional no compareció no hubo por tanto ningún altercado

los mercados no muestra una especial nerviosismo por las consecuencias del anuncio del presidente iraní Hasan Rohaní de reducir los compromisos nucleares suscritos en dos mil quince con Estado sumidos con Barack Obama dar un plazo de sesenta días a todos los firmantes entre ellos China Rusia Alemania o Gran Bretaña para cumplir las condiciones pactadas sobre transacciones bancarias sobre la venta de petróleo iraní en todo caso el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha dicho que su país no permitirá que el régimen de Teherán se haga con armamento nuclear porque ya literal nos matarían Álvaro Zamarreño

Voz 0116

04:43

si el primer ministro israelí ha amenazado a Irán sin precisar advirtiendo de que no consentirá que tenga armas nucleares algo muy alejado de lo que el presidente iraní ha anunciado esta madrugada en Teherán piden a los países firmantes del pacto nuclear que cumplan con los compromisos financieros no sucumban a las sanciones de Estados Unidos que justo hace un año dio por roto unilateralmente el acuerdo de hecho el mensaje de Rohaní dice explícitamente que no quieren abandonar el acuerdo no lo dan por muerto pero renuncian algunos de los compromisos voluntarios si en seis meses no reciben compromisos económicos de los demás firmantes ante el estrangulamiento de su economía por las sanciones estadounidenses