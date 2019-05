Escucha las noticias de las 13:00 (08/05/2019)

Voz 1 00:00 en Canarias

Voz 1645 00:04 qué bien Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea determina que España debe revisar el método de cálculo de las pensiones a tiempo parcial aviso de la justicia comunitaria porque considera que puede ser ilegal si discrimina a las mujeres que son quienes tienen el mayor número ese tipo de contratos amplía Rafa Bernardo el tren

Voz 1762 00:20 no se pronuncia sobre un caso concreto que les llega desde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de una trabajadora que estuvo gran parte de su vida ocupada tiempo parcial dice la Corte europea tras examinar el caso que la normativa española hace que los trabajadores a tiempo parcial reducido los que trabajan de media menos de dos tercios de la jornada ordinaria se vean en desventaja frente a los trabajadores a tiempo completo por los porcentajes de parcialidad que se les aplican para calcular su pensión y que como la inmensa mayoría de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres la legislación española incurre en discriminación indirecta por razón de sexo contraria a la directiva europea de igualdad de trato el Tribunal de Luxemburgo encomienda ahora al castellano y leonés que resuelva el caso a la luz de la sentencia que por otro lado obligará con toda probabilidad a modificar la normativa de seguridad social española como ya ha sucedido en casos anteriores que afectaban precisamente las cotizaciones de los trabajadores a tiempo parcial

Voz 1645 01:05 el sindicato mayoritario en Caixabank que es Comisiones Obreras no han firmado el acuerdo alcanzado por la dirección y representantes sindicales sobre el expediente de regulación de empleo la empresa aun así no alcanza la mayoría suficiente para que el ERE no salga adelante con las condiciones previstas en dicho acuerdo Barcelona Sergi López

Voz 1895 01:21 son concretamente dos mil veintitrés las bajas que Caixabank hará efectivas en principio los trabajadores se podrán apuntar de forma voluntaria y posteriormente se llevarán a cabo nuevas bajas se intentará que se cubran con prejubilaciones a personas con cincuenta y seis o más años desde cincuenta y tres a cincuenta y seis con indemnizaciones de cuarenta y cinco días ha trabajado con un máximo de cuarenta y dos mensualidades el acuerdo lo han firmado cinco sindicatos pero no Comisiones Obreras que tiene el cuarenta por ciento de la representación el pacto recoge que haya movilidad geográfica forzosa que no puede superar los setenta y cinco kilómetros respecto de la actual puesto de trabajo a quién no acepte la movilidad se le podrá extinguir el contrato este es uno de los principales motivos por los que Comisiones Obreras no ha firmado el acuerdo

Voz 1645 02:08 una de cada diez personas que tiene trabajo en nuestro país está en riesgo de exclusión social es una de las conclusiones del último informe realizado por Cáritas que alerta de que tener empleo no es siempre sinónimo en España de bienestar informa María Manjavacas

Voz 2 02:20 trabajo digno decente y estables lo que pide Cáritas a los políticos en esta época post it preelectoral ante un informe con unos datos preocupantes el colectivo de parados es el que sigue soportando las mayores tasas de pobreza y de exclusión pero un dato preocupante porque ya es estructural es que tener un trabajo no garantiza integración de hecho un doce por ciento de gente con empleo está en exclusión social y más de un dos por ciento está en pobreza severa son los llamados trabajadores pobres una situación que se agrava en los hogares en los que el trabajo los desarrolla únicamente una mujer y esto son sólo algunas de las cifras contenidas en el informe que hasta ahora presenta Cáritas en Madrid

Voz 1645 03:00 más cosas a esta hora está reunido también el Consejo Interterritorial de Salud varias comunidades no han acudido en protesta porque haya convocado con el Gobierno en funciones en el Ministerio está Laura Marcos buenas tardes

Voz 1276 03:10 qué tal Antonio buenas tardes ni Galicia ni Catalunya ni Ceuta ni Melilla se han sentado hoy aquí entre las comunidades que sí han venido Madrid por ejemplo está muy molesta porque sólo un hospital suyo se haya acreditado de momento para impartir Terapias Avanzadas contra el cáncer la ministra Luisa Carcedo ha tenido que explicar que al estar en funciones han consultado a la Abogacía del Estado para saber si podían celebrar este interterritorial y les han contestado que sí que no era la primera vez que se hacía una justificación que sin embargo no convence al consejero castellanoleonés Sáez Aguado

Voz 3 03:43 Nos gusta mucho que la despedida de solteros de los viernes que venga enseñando el Gobierno Sánchez a costa del presupuesto y del gasto se repitan también hablando

Voz 1587 03:53 de verdad sanidad asuntos pues de gran interés para la ciudadanía Hay que desde la Administración sanitaria no podemos meter en un cajón nosotros estamos aquí para trabajar todos y cada uno de los días que estemos en este Ministerio

Voz 1276 04:07 al margen de la polémica hoy se va a dar luz verde a un plan para combatir el desabastecimiento de fármacos tan comunes como él no lo Dino el al sí

Voz 1645 04:14 la Audiencia de Barcelona ha condenado a cincuenta y cinco años de cárcel a un celador acusado de violar a varias ancianas en una residencia de Arenys de Mar volvemos a Barcelona informa han apuntado

Voz 0196 04:24 el acusado que declaró a finales del año pasado dijo que no recordaba nada de lo que había pasado la noche del veinticuatro de diciembre de dos mil quince mientras él estaba de guardia atendiendo a los abuelos de esta residencia alegó que había tomado drogas y alcohol y que no sabía ni cómo había llegado a su casa después del trabajo la sección tercera de la Audiencia de Barcelona lo condena a cincuenta y cinco años si siete meses de prisión aunque limita la estancia entre rejas a veinte años por violar a cinco ancianas golpear también a estas cuatro provocarle la muerte a una de ellas por imprudencia tras recibir un golpe en la cabeza a José Manuel Reyes tampoco podrá trabajar en el ámbito sanitario durante quince años no puede aproximarse a las víctimas y le impone una indemnización de cien mil euros el tribunal ha tenido en cuenta las fotos y los partes médicos de las víctimas

Voz 1645 05:11 Nos queda la información del deporte Sonia Lus buenas tardes

Voz 1914 05:13 buenas tardes esta noche se completa el cartel de la final de la Champions hayas ido Tottenham se enfrenta al en Amsterdam a las nueve con ventaja de uno cero para el equipo holandés el Liverpool espera en esa final después de eliminar al Barça que hoy está en plena jornada de reflexión después de lo sucedido anoche en Anfil las esperanzas españolas pasan por el Valencia en la Liga Europa mañana recibe al Arsenal innecesaria remontar el tres uno de la ida por lo demás en tenis Nadal se estrenan el Mutua Madrid Open se enfrenta a Google a las cuatro de la tarde hoy también Verdasco no y Ferrer en un partido en la Liga ACB a las ocho y media tendrá contra Zaragoza San Pablo Burgos

Voz 4 05:47 el guardameta el esférico y lo recoge Clínic y Schuster intercepta Butragueño que se acerca peligrosamente a la línea de meta empiezan a juego al árbitro

Voz 5 05:56 no es todo me suena a mí muy antiguo e Biescas escapamos de otra época escuchar el fútbol y el deporte más moderno

Voz 4 06:04 pues a escucharle el deporte en la Cadena Ser Paz chico Di Stéfano maravilloso