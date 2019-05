Escucha las noticias de las 14:00 (08/05/2019)

Voz 1684

00:39

si no es lo confirman diversas fuentes socialistas Miquel Iceta ahora líder del grupo socialista en el Parlament de Cataluña será el nuevo presidente del Senado el mecanismo para que Iceta pase a ser senador pasa porque el ex president José Montilla al ex presidente de la Generalitat renuncie a su escaño en el Senado escaño que ocuparía Miquel Iceta que sería propuesto como presidente de esa Cámara Alta Iceta sucedería así a Pío García Escudero el presidente popular que ha presidido el Senado estos últimos años buses