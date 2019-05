Las noticias de Canarias, 15:03 (08/05/2019)

los agricultores canarios han desconvocado la tractorada preparada para este viernes para denunciar que el Gobierno de España todavía no ha transferido los ocho millones de euros de subvención para el agua de riego agrícola recogidos en los Presupuestos de dos mil dieciocho si no se manifiestan dice Rafael Hernández presidente de COAG Canarias es por las restricciones puestas por el Ayuntamiento de la capital grancanaria y aceptadas por la Delegación del Gobierno que limita a veinte los tractores que pueden transitar por la ciudad

Voz 3

01:07

este Gobierno pasará a la historia como aquel que dejó colgados con ocho millones en el presupuesto a los agricultores de ganaría porque hoy insisto hoy por hoy se ingresó el dinero pero el de dos mil diecinueve el de dos mil dieciocho se pateó y nosotros no no por esa razón tenemos más que razones ahora nosotros no vamos a venir Las Palmas hacer un pase de modelos con nuestra historia