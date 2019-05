Las noticias de Castilla-La Mancha, 16:03 (08/05/2019)

eh Comisiones Obreras ha urgido este miércoles atajar el fraude y abuso de las becas prácticas no laborales que ha advertido se produce con demasiada frecuencia John cobre muchas veces relaciones laborales con motivo del Día Internacional del becario que se celebra hoy la organización sindical ha denunciado la mala utilización que se produce en la actualidad con estas becas

