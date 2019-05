Las noticias de Galicia, 16:03 (08/05/2019)

pero el profesor de la USC Luciano Méndez detenido este lunes por la presunta comisión de un delito de violencia machista tras agredir a una mujer con la que mantenía una relación irá por lo penal al no producirse conformidad este miércoles en el juicio rápido el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha informado de que fue citado en el juzgado de instrucción número tres de Santiago el competente en violencia sobre la mujer pero no hubo aquiescencia por lo que el asunto es será derivado ahora a un juzgado de lo penal para su enjuiciamiento la supuesta víctima ha solicitado el archivo de las diligencias no ha querido que se acuerde en medida cautelar alguna contra Méndez más cosas protesta de los trabajadores de la empresa de transportes Pocholo que realiza el traslado de los residuos a Sogama hoy se han concentrado ante el Parlamento llevan casi un mes de huelga en demanda de mejoras laborales denuncian la precaria situación en la que trabajan Xoxe Ramón Montero portavoz del comité

Voz 1982

00:59

la situación que vivimos trabajando no le hecho descargando cambios en un vertedero con dos palmos de la ama eh no me dio de restos de productos químicos de productos hospital estemos fotos vídeos para acreditar todo esto no ocupada no soy de zapatos que podíamos pues recurriremos muchas metemos los una cabina Ali no onzas que externa cabina bueno pues por pedir Mar medidas de seguridad