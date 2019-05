Las noticias de Canarias, 16:03 (08/05/2019)

el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se ha celebrado hoy en Madrid ha respaldado a los diabéticos de Canarias que podrían acceder a un sistema de motorización para conocer su nivel de glucosa en sangre sin la necesidad de pincharse además al Hospital de Gran Canaria Doctor Negrín ha sido elegido para que pueda dispensar medicamentos Cartes son fármacos pioneros y eficaces para enfermos que aún no tienen cura para su patología escuchamos a José Manuel Baltar consejero de Sanidad para Radiotelevisión Canaria

Comisiones Obreras crítica que los cuerpos de Policía Local en Canarias tendrán antes de finalizar este año un déficit de mil agentes según el representante de este área del sindicato en la actualidad faltan alrededor de setecientos después de varias jubilaciones anticipadas la aprobación del decreto ley la convalidación ayer en el Parlamento de Canarias de la convocatoria de oposiciones que la hará el Gobierno regional y no los ayuntamientos para completar el cuerpo ha sido celebrada por el portavoz por Carlos Lesmes

Voz 3

01:18

debe resolverse ante el problema es que tenemos unas elecciones por medio tenemos un Gobierno de Canarias ahora mismo que no está gestionando un desarrollo de ese decreto ley ir después tenemos algunos alcaldes que lo que hacen estos pelear lo poco que hace el Gobierno de Canarias y claro así es imposible avanzar por por cuestiones políticas que que que no están preocupados no muy mucho