Las noticias de Cantabria, 17:03 (08/05/2019)

Voz 0277

00:56

somos tan tan prescindibles que han tenido que contratar de siete de diez de la mañana diecisiete de la tarde con un gasto para las arcas públicas fuese a tener en cuenta entonces hemos elegido que por la porquería David de dinero que nos dan es son quince euros cuando hay una diferencia salarial brutal la ley general de sanidad del seis en de los veintiséis dice que la primera categoría no puedes triplicar más de la última nosotros estamos digamos no somos la última pero no andamos muy lejos pues no no aceptamos primero no aceptamos a mí me dolió porque particularmente que sea voluntario es despreciar la función que estoy haciendo