Escucha las noticias de las 17:00 (08/05/2019)

Europa no oculta su preocupación por el giro del Gobierno iraní que esta mañana ha anunciado que suspenderá la aplicación de algunas de las partes de los acuerdos nucleares sino se levantan cierta sanciones que pesan sobre ese país el último Gobierno en pronunciarse ha sido el Gobierno alemán Álvaro Zamarreño buenas tardes buenas

de la política nacional los primeros pasos para reeditar el Pacto del Botánico en la Comunidad Valenciana después de las últimas elecciones Ximo Puig y Mónica Oltra ha mantenido hoy un primer encuentro encuentro discreto no anunciado PSOE y Compromís negocian la reedición de ese gobierno de coalición al que quieren sumar también a Unidas Podemos nos vamos a Valencia informa Delhi García

no Rafa Nadal en el Mutua Madrid Open de Tenis contra a Asín se ha llevado el primer set gana uno cero en el segundo luego jugarán en esta segunda ronda Verdasco contra Casanova Ferrer contra es EFE en fútbol día después de la hecatombe del Barça los azulgranas cayeron eliminados en Champions por cuatro cero en casa del Liverpool los ingleses ya están en la final de esta noche se decide el otro finalista se juega en Amsterdam el Ajax Tottenham que llega con la renta cero uno para los holandeses lo contamos en la Cadena Ser a través de la web y aplicación móvil con el equipo de P fuego

el Gobierno aprobó ayer sin publicidad una partida de ciento noventa y tres millones de euros para la gestión del grupo privado Quirón en la Fundación Jiménez Díaz ese presupuesto se ejecutará desde el próximo mes de junio cuando haya otro Gobierno en la Comunidad pero el presidente en funciones Pedro Rollán no informó ayer de la decisión Mónica García además Madrid

Voz 6

03:22

eh la Consejería no ha dado explicaciones solo dado excusas is on a unas excusas absolutamente increíbles y mientras tanto mientras el Partido Popular y Ciudadanos están haciendo el testaferro de los intereses privados la Atención Primaria sesión está llegando punto de colapso nuestros grandes hospitales tienen carencias en plantilla y tecnología que son francamente a vergonzantes es un nuevo caso de robo a nuestra sanidad y a nuestra salud