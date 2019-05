Escucha las noticias de las 18:00 (08/05/2019)

Voz 0689

00:20

Javier Álvarez buenas tardes buenas tardes los jueces del Constitucional van estudiar mañana a primera hora el recurso presentado por ciudadanos contra la candidatura de puse Mon el Partido Popular tiene de plazo hasta esta noche a las doce de momento no han presentado ningún documento en este escrito de ciudadanos que ha llegado a primera hora de la tarde al Constitucional reclama que Puigdemont a quien por cierto no se menciona por su nombre en ningún momento sea apartado de la candidatura al Parlamento Europeo porque vulnera el derecho fundamental a la igualdad los jueces en cambio sí han podido estudiar cerca de treinta recursos de amparo electoral y los han rechazado todos los magistrados por unanimidad consideran que no tiene la relevancia constitucional exigible o bien porque no existe ninguna lesión en sus derechos fundamentales