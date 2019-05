Las noticias de Canarias, 17:02 (08/05/2019)

Voz 2

00:27

entonces consideró pertinente porque lo haría así como una persona que asistiera el juicio a fin de poder comprobar esa secuela o a fin de que darle a fin de que cuente cómo lo ha pasado bueno pues es verdad que la perra no habla como muy bien señaló el Ministerio Fiscal que la perra había acudido como testigo perjudicada no hablaba Hyypia por eso ella como fiscal estaba allí defendiendo y eso me parece muy bonito