Las noticias de Aragón, 18:02 (08/05/2019)

no sólo el motor económico y cultural de la comunidad sino como un motor económico inculto

el Justicia de Aragón pide cambios para integrar de forma efectiva a los menores extranjeros no acompañados unos trescientos actualmente en Aragón al cumplir los dieciocho años no pueden continuar en El País sino un contrato de trabajo anual Ángel Dolado

Voz 6

01:27

porque lo que no cabe duda es que sino damos acogida salida a los mayores de dieciocho años evidentemente estamos hablando de potenciales personas que se tiene que buscar la vida ya me entiendes un robo con intimidación mínimos son tres años esa no es la salida por lo tanto si veinticinco mil euros es lo que cuesta un interno en centros penitenciarios por favor intentemos que esos dineros con carácter preventivo ese afronte pues a nivel de prevención