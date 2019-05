Escucha las noticias de las 19:00 (08/05/2019)

Voz 0313 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias Esquerra Republicana no apoyará la elección del socialista Miquel Iceta como senador de designación autonómica este es un paso necesario recordemos para que pudiera ser elegido después presidente de la Cámara Alta tiene más datos en Radio Barcelona Albert Prat

Voz 1 00:22 los republicanos consideran que las formas de anunciarlo no son éstas y critican que se han enterado a través de la prensa Sergi Sabrià da por hecho que el PSC ya tiene el apoyo de Ciudadanos y hoy por hoy a Esquerra no votará a favor de la candidatura de Iceta como

Voz 1889 00:34 el senador las cosas para nosotros no se hacen de esta manera que no podemos supeditar en ningún caso las instituciones catalanas al repartirán a la a la repartición de sillas que quiera hacer el PSOE y por lo tanto entendemos que tienen ya ha la los votos necesarios para tirar esta propuesta hacia adelante y que obviamente que en estos votos no cuentan los de Esquerra Republica

Voz 1 00:57 ah desde Cataluña aún no han tomado una decisión aunque fuentes del grupo dicen que no ven motivos para apoyar la candidatura de Iceta en caso de que los tres partidos independentistas voten en contra en el Parlament la designación no saldría adelante grafias al más noticias Pedro Blanco

Voz 1715 01:12 a partir de ahora todos los enfermos de diabetes tipo uno son más de cincuenta mil van a poder medirse la glucosa sin pinchazos el Consejo Interterritorial de Salud aprobado financiar estos dispositivos que hasta ahora solo cubrían a los niños Laura Marcos

Voz 0542 01:25 antes de que acabe dos mil veinte los cincuenta y tres mil setecientos adultos que sufren esta enfermedad autoinmune crónica hay que necesitan al menos seis pinchazos al día tendrán subvencionado el dispositivo que les mide la glucosa con un sensor a través de la piel como ya les pasa a los menores de dieciocho años un aparato que ahora mismo cuesta sesenta euros y que hay que cambiar cada dos semanas Luisa Carcedo ex ministra de Sanidad en funciones una vez finalice

Voz 1445 01:49 dado incorporados los colectivos de mayor riesgo como es el caso de las personas con alguna discapacidad las embarazadas aquellos que requieren controles más frecuentes pues a continuación se incorporarán al resto a lo largo del próximo año

Voz 0542 02:04 es usar estos parches del tamaño de una moneda reduce a la mitad el riesgo de sufrir un episodio de hipoglucemia grave

Voz 1715 02:11 el Gobierno ha puesto en marcha hoy el proceso para conceder ayudas económicas a las grandes empresas que consumen mucha electricidad Ike algunas de ellas han amenazado con despidos y cierres de plantas precisamente por el precio de la energía las me hizo

Voz 0527 02:23 son noventa y uno millones de euros a repartir entre las empresas que como dices consumen mucha electricidad pensemos en Alcoa por ejemplo que ven aumentar sus costes por el pago de derechos de emisión de CO2 por las empresas a las que compran la energía el Ministerio de Industria dice que esos noventa y un millones serán ampliables hasta un máximo de doscientos Si hay disponibilidad presupuestaria pero en el BOE hoy no se hace mención esto último está previsto financiar estas ayudas correspondientes a dos mil dieciocho con la recaudación por los derechos de emisión de CO2 que ascendió a mil cien millones de euros el año pasado pero este es un dinero con muchos pretendientes

Voz 1715 03:00 la ONG Open Arms pide al Gobierno español que medie para que el Gobierno de Grecia le permita desembarcar la ayuda humanitaria que ha llevado hasta la isla de Lesbos Nicolás Castellano

Voz 0527 03:09 se cumple el sexto día de que el barco español fondeado en las afueras del puerto emite Ylenia después de que Grecia les denegara el acceso por ello Oscar Camps el fundador de la ONG Pro Activa Open Ars está en Madrid para pedir al gabinete del ministro de Exteriores que medie con Grecia y les permita al desembarco de la ayuda humanitaria

Voz 2 03:25 vamos a pedir mediación porque la situación ahora mismo es de es de bloqueo fuera del puerto estamos en el sexto día aparentemente no tenemos no hay un motivo oficial pues lo cual no podamos atracar en un puerto griego venimos de de un de una isla griega desamor un distrito estuvimos a Dragados así es que no entendemos lo que ocurre en la ayuda humanitaria es del todo necesaria

Voz 0527 03:49 sólo en el campo de Moria en Lesbos malviven ahora más de cinco mil refugiados información el deporte Jesús Gallego tenis

Voz 0919 03:55 Master mil de Madrid ha debutado con victoria Rafa Nadal tienen que jugar todavía Fernando Verdasco y David Ferrer vamos a las pistas con Pedro Fullana buenas tardes

Voz 3 04:03 hola qué tal buenas tardes debut con victoria de Rafael Nadal con buenas sensaciones y además sólido con su servicio triunfo con un doble seis tres ante el joven canadiense Félix Auger mañana en octavos sea enfrentar al estadounidense tía fijó hoy dos españoles más Eliza en una hora a Fernando Verdasco ante Kasiánov iba a cerrar la jornada David Ferrer ante Alexander Zverev

Voz 0919 04:22 recordemos la otra gran cita de la tarde en el Johan Cruyff Arena de Amsterdam vuelta de la semifinal de la Champions entre el Ajax y el Tottenham en la ida los holandeses ganaron cero uno

Voz 0527 04:33 el hombre ha inventado cosas desde tiempo inmemorial

Voz 4 04:36 siempre está inventando cosas cuento de nunca acabar

Voz 5 04:39 la rueda el fuego la máquina Eva

Voz 0542 04:41 por la imprenta Internet cuál

Voz 5 04:44 dirías que es el invento de la historia

Voz 6 04:46 dirías que es el inventario de tu vida la bata manta el robot de cocina las lentillas las pinzas otro de Missing ver qué crees que falta por inventar esta revolucionaria escopeta maquilladora cierra dejarnos sus mensajes de voz en el whatsapp del programa el seis ocho uno cero uno seis siete tres

Voz 7 05:07 esta noche hablamos de inventos en el Faro de la SER a partir de la una y media faro con Mara Torres