Escucha las noticias de las 20:00 (08/05/2019)

tono de una legislatura también se maneja desde la presidencia de las Cortes y Pedro Sánchez prefiere un bombero a un pirómano territorial al frente del Senado porque si hay algo que no es Miquel Iceta es un radical son las ocho las siete en Canarias

Voz 0194

00:36

hola buenas tardes la última hora también nos habla del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba está ingresado en un hospital de Madrid después de sufrir un ictus Nieves Goicoechea buenas tardes buenas tardes al ex ministro del Interior está estable SL acaba de realizar un cateterismo con el que sea disuelto el trombo que le había causado el ictus el mismo ha detectado este accidente vascular y se ha puesto en contacto con servicios de emergencias que le han trasladado al centro hospitalario el ex ministro y ex secretario general del PSOE se retiró de la política activa en septiembre de dos mil catorce volvió a impartir clases de Química Orgánica en la Universidad esta mañana dicen fuentes de su entorno había impartido la clase con total normalidad y cualquier novedad a la contaremos el día tenía otro nombre propio el de Mike y tal que Pedro Sánchez quiere como presidente del Senado