Escucha las noticias de las 21:00 (08/05/2019)

son las nueve las ocho en Canarias

en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 00:19 bancario está cambiando la banca electrónica Se abre paso y eso está dejando a decenas de miles de ciudadanos sin su sucursal de toda la vida escuchen esto en poco más de diez años las entidades han cerrado cuatro de cada diez oficinas bancarias ya han perdido un tercio de esos empleos un cambio estructural que está dejando amplias zonas de sombra en la llamada España vacía vaciado donde ya es bastante común tener que viajar de una localidad a otra para encontrar un simple cajero los próximos minutos abordamos los problemas vinculados al cambio de modelo bancario a partir de los reajustes en Caixabank y el Santander que hoy son noticia antes nuestro habitual repaso a la actualidad hasta ahora Pablo Morán buenas noches blancas buenas noches el Parlament catalán será una semana para designar senadora Miquel Iceta

Voz 1667 01:00 es un paso necesario para convertirse en presidente de esa Cámara tal y como quiere el PSOE y el PSC necesita el apoyo de la mayoría de la Cámara catalana para que sea posible tendrá hasta el miércoles que viene para conseguirlo

Voz 0194 01:12 Barcelona Pau rumbo buenas noches buenas noches

Voz 0225 01:15 con es que viene día quince es la fecha que ha impuesto una mayoría independentista frente al resto de fuerzas que veían bien incluir la votación en el pleno de mañana de momento ese escollo estás salvado parece y ahora habrá que ver cuál es el sentido del voto de cada grupo a las siete y a las ochos contábamos

Voz 0194 01:28 que a Esquerra de momento se decanta por tumbar la candidata

Voz 3 01:44 oye ningún tipo de urgencia que además recordamos cuál fue la última interferencia del Senado en el Parlamento de Cataluña fue con la aprobación del ciento cincuenta y cinco en la cual pues el señor Iceta también tuvo un papel importante

Voz 0225 01:57 se abre por tanto una semana de negociaciones que culminará el día quince curiosamente el día que Quim Torra declaran ante el juez por haber mantenido la pancarta con el lazo amarillo durante el periodo electoral

Voz 1667 02:06 este nombramiento de Iceta choca con la estrategia de PP y Ciudadanos que ven peligrar la aplicación del ciento cincuenta y cinco en Catalunya esto han dicho Pablo Casado Juan Marín

Voz 4 02:14 Ciudadanos que si el presidente del Senado que tiene que aplicar al ciento cincuenta y cinco es el que ha dicho que va a haber consulta de independencia en diez años sinceramente

Voz 5 02:23 me deja muy preocupado pero no subir otra vez hablar de la posibilidad de Cataluña de este país y eso es lo que en definitiva nos tememos que vamos a tener que empezar a sufrir nuevamente después de que las elecciones pares finalicen

Voz 1667 02:40 además Inés Arrimadas ha despedido hoy del Parlamento a partir de las diez todas estas voces y más en la crónica política desastre

Voz 0194 02:47 crónica en la que también estaremos atentos a cualquier novedad sobre el estado de salud de Alfredo Pérez Rubalcaba

Voz 1667 02:51 está ingresado en el hospital Puerta de Hierro de Madrid desde esta tarde después de sufrir un ictus está estable y su vida no corre peligro después de ser sometido a un catéteres

Voz 0194 03:00 del exterior pendientes de Irán Donald Trump acaba

Voz 1667 03:02 de publicar una orden ejecutiva que incluye nuevas sanciones económicas contra Irán sanciones contra los sectores del hierro de la cero del aluminio y del cobre que según la Casa Blanca representan el diez por ciento de las exportaciones iraníes el ministro de Exteriores Josep Borrell se lamentaba por la nueva tendencia airados

Voz 6 03:21 esto es una especie que espera que para dar la última noticia que tenemos es que Irán avanza más en el incumplimiento del Tratado de lo que pensábamos esta mañana tomaron noticia

Voz 0194 03:34 otro golpe al mercado negro del arte la Guardia Civil

Voz 1667 03:37 ha recuperado más de tres mil piezas arqueológicas y fósiles que habían sido expoliadas en diferentes yacimientos de

Voz 0194 03:42 nuestra península amplía Brian Pérez buenas noches buenas no

Voz 7 03:45 es monedas ibéricas romanas musulmanas vasijas y cerámicas así como piezas metálicas e incluso cascos de legionario romano con un valor superior a sesenta mil euros al mercado ilegal una trama criminal en la que se ha detenido a tres personas y hay otros ocho investigados un operativo en dos fases en el que se han recuperado un total de siete mil quinientas piezas piezas que intentaban legalizar con documentación falsa sobre su procedencia y origen la investigación y detenciones se han desarrollado en Aragón Comunidad Valenciana Comunidad de Madrid ir

Voz 0194 04:17 de Murcia y una inesperada testigo para un juicio en Tenerife

Voz 1667 04:20 Acció contra una pareja acusada de maltratar a una perra de raza pitbull la jueza de este caso ha ordenado que esa perra a la que llaman Milagros esté presente en la sala durante el juicio la magistrada se llama Sandra Barrera y ha hablado con Francino esta tarde en La Ventana

Voz 8 04:35 había más medios acreditados allí que en la recepción de Doña Letizia en el aeropuerto me imponía claro Kerstin es que esas muy bonito había personas en aquel pasillo de mujer es muy bonito que la Fiscalía se entregue completamente a la causa que la Audiencia Provincial autorice la entrada de la perra que en el procedimiento penal haya alguien que procede que abogue porque la perras esté presente y no solamente por generar un asunto peculiar es que realmente la perra no sólo tiene un derecho sino que hay que realmente de verificar y testificar y que las los festivos

Voz 0194 05:09 enseguida vamos con todo nos queda la noticia Iberia Nacho Palomo buenas

Voz 10 05:30 Hora Veinticinco

