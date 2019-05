Escucha las noticias de las 03:00 (09/05/2019)

de la mañana las dos en las Islas Canarias hay daba buenas noches buenas noches del ex ministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba permanece ingresado en estado grave en un hospital de Madrid después de que este miércoles por la tarde supiese Un ictus en su casa Rubalcaba fue intervenido a última hora del día como un cateterismo que ha logrado disolver el trombo que se encontraba en su cerebro el cuadro médico es grave pero los radiólogos son optimistas porque el ex dirigente ha llegado consciente al hospital las próximas setenta y dos horas serán clave para conocer el alcance de la lesión de la economía los trabajadores de dos bancos españoles enfrentan a unos meses duros ambas entidades han anunciado Expedientes de Regulación de Empleo que afectarán a miles de trabajadores en toda España nos da más datos Rafa Bernardo

de la política Ciudadanos ha recurrido ante el Tribunal Constitucional que el ex president Carles Puigdemont pueda presentarse a las elecciones europeas después de que la justicia madrileña haya confirmado que sí pueda hacerlo a pesar de estar huido de la Justicia de no residir en España Javier Álvarez

los jueces del Constitucional van estudiar desde primera hora el recurso presentado por ciudadanos contra la candidatura de Puigdemont el escrito reclama que Puigdemont a quién no se menciona por su nombre en ningún momento sea apartado de la candidatura al Parlamento Europeo porque vulnera el derecho fundamental a la igualdad y el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva según han explicado fuentes el Tribunal el recurso de Ciudadanos tiene pocos visos de prosperar porque no existe un derecho fundado en tal que permita impedir a alguien participar en unas elecciones mientras que los ciudadanos si tienen el derecho fundamental a ser candidatos en unas elecciones además Ciudadanos no son los afectados directamente por la candidatura de Puigdemont y por tanto hay una manifiesta inexistencia de la lesión constitucional que es está invocando los jueces y pudieron estudiar ayer cerca de treinta recursos de amparo electoral y los han rechazado todos los magistrados por unanimidad consideran que no tienen la relevancia constitucional exigible o bien porque no existe ninguna lesión en sus derechos fundamentales