Escucha las noticias de las 05:00 (09/05/2019)

Voz 0137

00:06

Aida dado buenos días buenos días el ex presidente del Gobierno José María Aznar acaba de defender en una conferencia en Paraguay la necesidad de una intervención en Venezuela para apoyar el autoproclamado presidente Juan Guaidó aunque eso sí no matiza de qué tipo el Gobierno de Maduro ha detenido esta noche al vicepresidente del Parlamento de Venezuela después de haberle levantado en la inmunidad por haber apoyado el levantamiento contra el régimen del pasado treinta de abril y la embajada estadounidense en Caracas acaba de decir que habrá consecuencias sino lo liberan aquí en España la política está marcada hoy por la intención del PSOE de que el líder del PSC Miquel Iceta sea siente del Senado por la salud del ex ministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba que permanece ingresado en un hospital de Madrid después de que el edil un ictus este miércoles por la tarde en los próximos tres días serán clave para conocer su evolución precisamente sobre sanidad novedad importante para los diabéticos mayores de edad a partir de ahora los casi cincuenta y cuatro mil enfermos de diabetes uno que hay en España tendrán financiada en la medición de la glucosa sin pinchazos Laura Marcos