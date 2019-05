no queremos ganar para tener más poder tenemos queremos ganar para poderlos

además esta campaña habrá un único debate autonómico en Telemadrid allí esa encerrona fechas era el día diecinueve domingo a las diez de la noche un día después el día veinte lunes tendrá lugar el definitivo la segunda vuelta que organizan la serie El País con la presencia de todos los partidos a la espera de la confirmación definitiva de la candidata del PP Isabel Díaz Ayuso es jueves es nueve de mayo más noticias de Madrid en titulares con Virginia viento el sindicato de maquinistas calentar a la campaña electoral con nuevos paros de Metro habrá huelga los días once quince dieciocho y veinticinco de mayo con paros parciales y paros de veinticuatro horas los días veinte veintiuno veintidós y veintitrés la Comunidad de Madrid pagará ciento noventa y tres millones de euros a Grupo Quirón para la atención de pacientes de la Seguridad Social en la Fundación Jiménez Díaz un gasto que asumirá el futuro Gobierno que el presidente Rollán no mencionó otras su aprobación Adif invertirá cuarenta y siete millones de euros en la modernización de túnel de Recoletos entre Atocha Chamartín Entre las novedades habrá un sistema que avise sobre los trenes averiados deportes Madrid vivirá en el Wanda Metropolitano la segunda final de la historia entre equipos ingleses final de la Champions será el uno de junio entre el Liverpool y el Tottenham qué tal las carreteras DGT Alfonso Martínez buenos días

Voz 1275

03:35

la Seguridad Social ha reconocido como enfermedad laboral un caso de un trabajador de Metro por su exposición al amianto es el quinto caso aunque el primero que afecta a un maquinista del suburbano en metro dicen que aún no les ha llegado ninguna comunicación de la Seguridad Social que tampoco han hablado con la familia del ex trabajador el sindicato de maquinistas así que no les consta el documento de la Seguridad Social al que sí hemos tenido acceso en esta redacción el sindicato de maquinistas quiere que Metro extiende la vigilancia sanitaria a todos los trabajadores Juan Ortiz