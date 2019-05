Escucha las noticias de las 07:00 (09/05/2019)

Voz 1727 00:00 son las siete las seis en Canarias

qué tal muy buenos días piense por un momento en su alcalde o en su alcaldesa ahora piense en el presidente de su comunidad o la presidenta y piense después que los próximos quince días van de siquiera de que repita o quieren a otro nunca desde los años ochenta una campaña municipal y autonómica había llegado en España en pleno fragor de las consecuencias de unas elecciones generales pero así es esta noche comienza otra campaña electoral y además vamos a tener que pensar en Europa en la Europa que para España siempre ha sido una solución por eso aquí hay tan poca controversia entre los partidos pero es esa misma Europa la que cuestionan y quieren cambiarlo vaciar de contenido muchos otros partidos en el resto del continente los nacional populistas que se han hecho fuertes en los Gobiernos de Italia de Austria de Hungría o de Polonia Ike crecen en Francia e incluso en Alemania el comienzo de la campaña pillara a los líderes en una cumbre en Rumanía después de años con la crisis de los refugiados abierta el presidente saliente de la Comisión Juncker dice

Voz 0522 01:36 You to peer to Pleiss suda tres y que utilizó foto Europa debe ser el sitio en el que los perseguidos por sus ideas políticas religiosas tengan su lugar siempre lucharé por una Unión Europea abierta no a todo el mundo sino a los que necesitan una puerta abierta y hay mucha gente que necesita esas puertas abiertas

Voz 1727 01:58 somete a las urnas el veintiséis de mayo pero hoy hoy es todavía a día nueve y Pedro Sánchez llegue que Miquel Iceta sea presidente del Senado

Voz 3 02:12 muy contento de veros garantías el siendo diputado destruya iremos hablando pero primero de El Pardo

Voz 1727 02:19 es que efectivamente primero el Parlament de Cataluña debe aprobar su nombre como senador por designación territorial nunca el resto de grupos políticos ha puesto problemas a la propuesta de un partido en este caso el PSC pero esta vez independentistas Illa la derecha coinciden en no garantizar ese voto a priori Esquerra con este argumento que no podemos

Voz 0522 02:41 meditar en ningún caso las instituciones catalanas a la repartición de sillas que quiera hacer el PSOE y por lo tanto es Sergi

Voz 1727 02:49 habría y tampoco Ciudadanos ni el PP aclaran que votarán Pablo Casado

Voz 4 02:54 evidente del Senado que tiene que aplicar el ciento cincuenta y cinco es el que ha dicho

Voz 0522 02:58 hecho que va a haber consulta de independencia en diez años sinceramente me deja muy preocupado

Voz 1727 03:04 la votación será el quince de mayo en lo que sí hay hoy unanimidad absoluta es en los mensajes de apoyo y cariño Alfredo Pérez Rubalcaba que se recupera en un hospital de Madrid del ictus que sufrió ayer el ex dirigente socialista tiene por delante setenta y dos horas muy importantes para su evolución del Rey a todo el arco parlamentario han expresado afecto para él y su familia compañeros y en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia Isidro Fainé declara que los banqueros no pidieron la dimisión de Rodrigo Rato al frente de esa entidad el ex presidente de Caixa Bank contradice así la versión del propio Rato del ex presidente del BBVA Francisco González

Voz 5 03:45 yo no recuerdo en ningún momento no recuerdo porque su subiera se hubiera salido usted tiene que se hubiera sido muy violento yo no recuerdo no recuerdo

Voz 1727 03:57 esto pasara no y Cáritas vuelve a dar la voz de alarma sobre que tener empleo ya no protege de la pobreza

Voz 6 04:04 el doce por ciento de los hogares el de alguien trabaja sí en exclusión social pero hay un cuarenta por ciento más que están en cierto riesgo en cierta situación de observación porque si se añade alguna problemática nueva rápidamente dan ese paso hacia el mundo de la exclusión

Voz 1727 04:19 es Francisco Lorenzo director de Acción Social de Cáritas ahora que salimos de unas elecciones entramos en otras la ONG de la Iglesia pide a los políticos que creen empleo sí pero digno decente y estable y en los deportes David Ferrer ya es historia del tenis español Sampe

Voz 1161 04:35 cuelga la raqueta tras perder seis cuatro seis uno ante el alemán Alex Pérez en setenta minutos de partido el techo de su carrera fue el número tres de la ATP así cerraba su discurso ante el público del Master mil de Madrid

Voz 7 04:44 pues estaré muchos menos muchas gracias a a todo darme lo que soy ahora

Voz 1161 04:55 el torneo sigue hoy con dos partidos con españoles Rafa Nadal frente al Amir en su tiempo y Fernando Verdasco ante el Griego si China

Voz 0978 05:03 ahí el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días hoy de nuevo va a hacer mucho sol cerca del Mediterráneo y en el sur con temperaturas altas Si bien bajar un poco respecto ayer pero la tarde ese presenta calurosa nuevamente en él regiones como Murcia o la Comunidad Valenciana donde hoy también se acercarán a los treinta grados y otra cara de la moneda la que se espera en el oeste de la península y el norte en Galicia en breve la lluvia se irá generalizando a partir de mediodía también tendremos que utilizar el paraguas en gran parte del Cantábrico en Castilla y León norte de Extremadura ya más avanzada la tarde esta lluvia también alcanzará los Pirineos así como La Rioja en todos estos puntos donde serán más nubes el ambiente se notará frito