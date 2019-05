Voz 1275

00:06

qué tal buenos días con once grados en el centro de Madrid a esta hora de la mañana siguen bajando las temperaturas con tiempo muy parecido al de ayer todavía viento fuerte en algunos puntos de la región Vox en el punto de mira de PP y PSOE a unas horas de que arranque la campaña electoral del veintiséis de mayo los candidatos al Ayuntamiento de Madrid han encontrado un enemigo común la ultraderecha tras el batacazo del veintiocho de abril el PP insiste en reivindicarse como el centro derecha y en presentarse como el único que puede evitar que Vox entre en las instituciones madrileñas el PSOE advierte que si la izquierda no suma la ultraderecha estará en los gobiernos regionales porque el PP dicen no tendrá problemas en pactar con ellos Pepu Hernández candidato socialista a la Alcaldía de Madrid asegura que por mucho que diga ahora el PP sin necesitarán a Vox para volver al bastón de mando en Cibeles escuchamos a José Luis Martínez Almeida Pepu Hernández