qué tal buenos días con once grados hasta ahora en el centro de Madrid siguen bajando las temperaturas máximas hoy de veinte grados todavía viento fuerte en algunos puntos de la comunidad tiempo de descuento los partidos ultiman los actos con los que esta noche van a dar el pistoletazo de salida a una campaña clave la de las elecciones autonómicas y municipales del veintiséis de mayo salvo Vox que no ha desvelado dónde va a convocar a los medios el resto de partidos elegido diversos puntos de la capital para el primer acto oficial de la campaña del XXVI EM Icon ellos van a estar los líderes al menos con algunos Virginia Sarmiento buenos días

Voz 0175

02:41

yo he creído ya ha dicho que quizá desde mil novecientos ochenta y dos no nos encontrábamos en una encrucijada de semejante envergadura como los alérgicos nos hemos reunido hoy para definir qué es lo que nos pasa no sólo a nosotros que creemos además que la situación tiene un tinte sí me lo dramatismos de alguna emergencia