Voz 1995

00:00

conocen a alguien a quien no le guste la música es la música no es más que un grupo de seres humanos soplando golpeando o deslizando objeto sobre cosas generalmente hechas de madera plástico metal humanos tocando a la vez cada uno de ellos con una función concreta ordenado segundos a graves a la izquierda de las cuerdas formando un arco con los primeros violines luego la segunda señoras Chelo ir contra bajos en el centro las maderas adelante las flautas y los jueves y por detrás ellos os clarinetes y los pagos yo que brilla tras los bronces muy potentes realmente Concord Nos y luego las trompetas trombones la tuba en el fondo con los rivales en el centro están los instrumentos de percusión cada uno de ellos mirando de reojo y siguiendo los cortes quirúrgicos que da una navaja Lara a la engrosó la música es quizá la mejor muestra de lo que el sudor humano es capaz de conseguir con determinación y empeño pueda eso lo de la declaración de la renta cuya campaña por cierto empieza hoy pero ese empeño glorioso de la música no lo de la renta tiene su reverso no es nada difícil pasar del extremo orden al Carlos no confundir con la anarquía se produce cuando esos queridos seres humanos deciden dejar de tocar a la vez primando sus intereses particulares desaparece entonces la armonía no confundir con anarquía