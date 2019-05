Las noticias de Cantabria, 10:02 (09/05/2019)

Voz 1593

00:07

tanta habría sido en marzo la comunidad autónoma con menor incremento de la producción industrial de las diez que crecieron un cero con seis por ciento según ha informado hoy el Instituto Nacional de Estadística sin embargo la Comunidad frena en el tercer mes del año las cuentas en negativo de los dos anteriores con retrocesos del cero con dos en enero del cero coma uno por ciento en febrero de este modo en el primer trimestre el índice de producción industrial permaneció estancado en Cantabria respecto al mismo periodo de dos mil dieciocho frente al incremento del cero con siete por ciento y la alcaldesa de Santander no quiere de momento debates electorales Gema Igual ha dicho no al debate ofrecido por la Cadena SER con los principales candidatos a la Alcaldía de la capital su negativa sirve al resto de candidatos para recordar a la regidora las sombras de sus casi dos años y medio de gestión al frente del Ayuntamiento la Cadena Ser pretende llevar a cabo un debate electoral entre los candidatos a la Alcaldía de la capital pero la candidata a la reelección por el Partido Popular ha dicho no a la posibilidad de explicar su programa de confrontar su programa electoral con el resto de candidatos tras ese no inicial ayer Gema Igual matizaba su postura no cierra la puerta del todo aunque no explica cuáles son sus intenciones no explica abiertamente si está dispuesta a ofrecer a los votantes esa posibilidad emplazaba a ayer a los periodistas a un encuentro que mantiene a esta hora con los directores de los medios de comunicación