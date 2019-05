Escucha las noticias de las 10:00 (09/05/2019)

los partidos catalanes piden acuerdos antes de aclarar si apoyarán o no la designación de Miquel Iceta como senador para que pueda presidir la Cámara Alta Antonio Martín buenos días

buenos días Pepa si acaban de referirse en La Ser en Cataluña ese posible nombramiento dos candidata a la alcaldía de Barcelona Ada Colau sarta bien el primer caso aunque los comunes son partidarios de favorecer que Iceta vaya al Senado avisan a los socialistas de que los anuncios han deben ir acompañados de acuerdos si quieren garantizarse su apoyo y la candidato independentista aclara que no van a dar su apoyo gratis por adelantado Barcelona Joan Bofill

la actual alcaldesa el líder de los Comunes dice que el PSOE pese a haber ganado las elecciones tiene que entender que suele acabada la mayoría absoluta que no pueden gobernar solos y que apartan a manchada nacen Hanún siga así que antes de ir haciendo anuncios tiene que buscar apoyos por su parte la número dos de la lista de Joaquim Forn dice que todo depende de los socialistas desean hackers quema van Donate Txapote hace tiempo que sus para Cataluña abandonados de votar gratis las cosas más o menos la misma posición que ha mantenido Esquerra en las últimas horas en cambio en Ciudadanos no descarta la opción de facilitar que Iceta sea el senador designado por el Parlament otra cosa es que ya cuando sea efectivamente senador

algún ahora el sopor porque señaló que no dará

Aguirre abarcaba Inés Arrimadas el Partido Popular dice que no es una buena decisión y los socialistas por su parte destacan que Iceta va a apostar por el diálogo por hablar claro también en la SER el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara ha reivindicado que Iceta una garantía dice para la cohesión territorial

el candidato de Ciudadanos a la Comunidad Ignacio Aguado acaba de anunciar que si gobierna ahora que el metro abra veinticuatro horas los fines de semana algo que ya intentó en su momento Esperanza Aguirre pero sin éxito el anuncio lo acaba de hacer en un desayuno informativo en el que ha sido presentado por el ex presidente Ángel Garrido Virginia Sarmiento buenos días

las buenos días es el anuncio estrella por un momento en este desayuno previo al inicio de campaña se ha comprometido a mantener el metro en servicio veinticuatro horas durante el fin de semana y también exigir a Renfe un compromiso de puntualidad en el Cercanías para que devuelva el dinero a los usuarios en caso de retraso de más de quince minutos también promete guarderías en los hospitales públicos y una reforma de la universidad que permita que sea financiada en función de sus resultados el expresidente Garrido ha presentado Ignacio Aguado como inteligente flexible con capacidad de diálogo y con sobradas intenciones de gobernar ha dicho que el centro es una convicción y una estrategia IPI hilos ad piropos los ha devuelto Aguado en forma de valentía por dejar el PP y su puesto en Europa insistía el candidato en que los partidos no son secretas y que se puede salir de ellos sino comparte su proyecto

