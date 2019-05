Las noticias de Canarias, 10:02 (09/05/2019)

Voz 2

00:57

no creo que se que tanto afecte tanto los cambio que pueda realizar el partido a nivel nacional con su estrategia lo que está claro es que no hemos equivocado quizás ese sea uno de los errores ya que el Partido Popular en un partido de centro oí no habíamos ido un poco hacia la derecha que ahora nos encontramos que Ciudadanos ha ocupado ese centro y que Vox ocupa la derecha y estamos en en tierra de nadie