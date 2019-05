Las noticias de Cantabria, 11:02 (09/05/2019)

Voz 1593

00:05

el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha desestimado el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción en dos mil diecisiete ante la actividad de control poblacional del lobo llevado a cabo por el Gobierno de Cantabria según ha informado el Ejecutivo la sentencia entiende que no existe riesgo medioambiental alguno en estas acciones llevadas a cabo por la Consejería de Denver dio rural de hecho la sentencia argumenta no sólo que no hay riesgo para la población de lobo sino todo lo contrario ya que desde mil novecientos noventa y siete el censo se ha triplicado y además se constata la cría continuada de varios grupos fijos de esta especie en la comunidad autónoma y el comité de empresa de Sidenor se lo venimos contando ha convocado para el próximo diecisiete de mayo una manifestación en la capital partirá a las siete desde el Ayuntamiento de Santander hasta la sede del Gobierno en la calle Peña hermosa movilización de la plantilla de Sidenor ante el proceso de venta de la planta de forjar así laminados de campo a un grupo estadounidense grupo que sólo se ha comprometido a mantener la plantilla actual hasta junio de dos mil veinte los trabajadores quieren plenas garantías de futuro más allá de esta fecha y en este contexto la del líder del Partido Popular María José Sáenz de Buruaga ha exigido garantías al Gobierno cree que la venta de Sidenor ya está amarrada y que el Ejecutivo cántabro lo sabe