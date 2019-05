Escucha las noticias de las 13:00 (09/05/2019)

además el Tribunal Constitucional avala que Carles Puigdemont Toni Comín y Clara Ponsa Tito dos fugados de la justicia se presenten a las elecciones europeas no admite ni siquiera a trámite el recurso que había presentado ciudadanos amplia Javier Álvarez

el Tribunal Constitucional ha tumbado el primero de los dos recursos que estudiaban contra la candidatura de Puigdemont ni siquiera han admitido a trámite es decir ni se han tenido que leer la queja presentada por Ciudadanos ante la inexistencia dicen de violación de un derecho fundamental Tuttle hable en amparo con toda probabilidad el recurso del Partido Popular seguirá la misma suerte en consecuencia el camino para que Puigdemont sea candidato a las elecciones europeas está expedito aunque se encuentra en rebeldía los magistrados reconocen que la cuestión ya ha sido resuelta por los juzgados de contencioso aunque se puedan plantear discrepancias jurídicas de fondo no tienen incidencia Constitución

además la Fiscalía se opone a la petición de las defensas de los acusados por el proceso que han sido elegidos diputados sic han pedido quedar en libertad provisional para ejercer como parlamentario recuerda que es una posibilidad que no está prevista cuando alguien llega a ser elegido después de que se haya iniciado un juicio vamos al Supremo informa Aitor Álvarez

Voz 2

01:45

la Fiscalía del Supremo no quiere que se permita salir a Junqueras Rull Turull Sánchez irrumpe van y el día veintiuno de este mes para que puedan recoger su acta de diputados ni en las sesiones parlamentarias posteriores también rechazan los fiscales la tesis de las defensas de que es necesario reclamar un suplicatorio a las Cámaras para poder seguir adelante con el juicio creen que este juicio puede continuar con normalidad sin pedirle permiso a nadie y que es importante que los acusados sigan presos para garantizar que no escaparán y que se podrá terminar con las sesiones recordemos eso sí que el tribunal no se opondrá a que salgan libres el día veintiuno para convertirse oficialmente en directo