Escucha las noticias de las 16:00 (09/05/2019)

las cuatro de la tarde las tres en Canarias el presidente del Gobierno ha suspendido su participación en la cumbre europea de Rumanía y regresa ya a España ante la gravedad del estado de salud de Alfredo Pérez Rubalcaba el último parte médico emitido por el hospital en el que fue ingresado ayer después de sufrir un ictus habrá precisamente de que el ex ministro de Interior y ex secretario general del PSOE Se encuentra en un estado de extrema gravedad la Fiscalía de la Audiencia Nacional quiere un nuevo jucio juicio contra el ex presidente del Barça contra Sandro Rosell que fue absuelto del delito de blanqueo de capitales por el que la Fiscalía había pedido una pena de prisión de seis años informa Miguel Ángel Campos

la Fiscalía sostiene que el tribunal presidido por Concepción Espejel valoró mal la abundante prueba contra el ex presidente del Barça y reclama a la Sala de Apelaciones que anule el juicio que lo absolvió escoja un tribunal distinto y que Sandro Rosell vuelva a ser juzgado en la Audiencia Nacional la Fiscalía censura que el Tribunal de Espejel admitiera la existencia de sociedades pantalla en paraísos fiscales la simulación de contratos transferencia sin motivo para concluir que se trataba de negocios lícitos y que no existía el blanqueo

Voz 2

01:40

pero es cierto que la votación el resultado de las elecciones puede dar lugar a desplazamientos de votos en función de lo que ha ocurrido no probablemente pues habrá un mayor sentido de voto útil e hay personas que se ubicarán mejor sabrán quién ganó realmente no ganó entonces y quién en quién me acuerdo su ideología debe favorecer más o menos al PSOE y probablemente quizás al PP algún caso pero de más también en el caso de las elecciones municipales y autonómicas influye mucho los líderes regionales y locales no