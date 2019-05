Las noticias de Asturias, 16:03 (09/05/2019)

Voz 1315

00:00

buenas tardes pues el PSOE también ganaría las elecciones autonómicas en Asturias al obtener entre quince dieciocho diputados frente a los catorce actuales mientras que el PP se mantendría como segunda fuerza política con diez o once escaños y Vox entraría en la Junta General del Principado con un representante según el barómetro del CIS publicado hoy jueves Podemos se mantendría como tercera fuerza política de la Cámara asturiana con una horquilla de entre siete y nueve diputados mientras que Ciudadanos sería de tener tres a disponer de entre cuatro y cinco escaños Izquierda Unida lograría entre cuatro y cinco representantes hasta ahora contaba con cinco Xbox obtendría su primer escaño en la Junta General en la que foro que tenía en la pasada legislatura tres diputados lograría uno au se quedaría sin presencia en la Cámara la encuesta realizada entre el veintiuno de marzo y el veintitrés de abril a partir de quinientas ochenta y cuatro entrevistas realizadas en veintinueve de los setenta y ocho concejos de la región y el consejero de Presidencia de Participación Ciudadana del Principado Guillermo Martínez ha desactivado a las dos y media de la tarde el Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias el informe tras la evolución del incendio declarado en la sierra de sobre ella en los concejos de Candamo grado y salas que dadas las condiciones meteorológicas que han traído lluvia la región se ha procedido a la desactivación de esta fase el Principado ya había rebajado a las once de la mañana el plan de nivel uno a nivel cero una vez que el fuego sólo afectaba a bienes de naturaleza forestal del conocido como violador del estilete cumplió treinta y dos años de cárcel por más de medio centenar de violaciones afronta una pena de once años y medio de prisión por agredir sexualmente novia todo a una mujer con discapacidad psíquica del sesenta y ocho por ciento salió de la cárcel en dos mil trece al beneficiarse de la anulación de la llamada doctrina Parot será juzgado en la Audiencia Provincial de Oviedo el vídeo veintiocho de junio