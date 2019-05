Las noticias de Galicia, 16:03 (09/05/2019)

Voz 0028

00:05

esta noche arranca la campaña de las municipales Feijóo apuesta hoy por el candidato a la alcaldía en Santiago estará a las once y media en el hotel Compostela con Agustín Hernández el secretario general de los socialistas gallegos Gonzalo Caballero se basta a Ourense apertura de campaña las doce menos cuarto en el jardín japonés del parque San Lázaro junto a Rafa Villarino al la ahora el BNG tiene su acto central del Día en A Coruña en Cuatro Caminos Ana Pontón respalda a Francisco Jorquera el portavoz de Marea Luis Villares no estará hoy con ninguno de los alcaldes de las mareas ha elegido Lugo a las doce menos diez interviene en el acto con el que esos hechos de Lugo Novo empieza su carrera hacia la Alcaldía primero es el voto el XXVI EM luego hablaremos de pactos hoy la portavoz nacional del BNG no ha querido desvelar quién será su socio preferente en ciudades como Santiago donde puede ser llave de gobierno